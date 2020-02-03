В Китае за неделю построили больницу для больных коронавирусом

Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Новая больница имеет 1000 коек и, как ожидается, начнет принимать пациентов с понедельника.

Открытие второй больницы на 1500 коек планируется в течение нескольких дней.





Как отмечает AP, власти отправили медицинских работников и оборудование в новую больницу.Издание пишет, что палаты новой больницы оснащены самым современным медицинским оборудованием и вентиляционными системами.

Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что дополнительное пространство в больницах имеет решающее значение для остановки распространения новых инфекций.

"Отсутствие больничных комнат заставляло больных людей возвращаться домой, что крайне опасно. Таким образом, наличие дополнительных кроватей является большим улучшением", - сказал он.

Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке.

Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

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