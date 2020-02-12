Назван срок появления вакцины от коронавируса

Первая вакцина против нового китайского коронавируса может появиться не ранее, чем через 18 месяцев. Данный предположительный прогноз появился во Всемирной организации здравоохранения. С соответствующим заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять коронавирусу нового типа. Потому что первая вакцина от может него быть готова только через 18 месяцев", – заявил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением особой формы пневомнии, возникшей в Ухани. По словам лидера китайской нации, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет еще более процветающим государством. В свою очередь, владелец портала "КомментарииУА" Виктор Гольдский пообещал 100 тыс. грн украинским ученым в случае создания вакцины от коронавируса.

Отметим, круизному лайнеру из Гонконга отказали уже в 4 портах из-за риска распространения китайского коронавируса. Так, на борту корабля MS Westerdam находится более 2000 человек. Первоначально лайнер вышел из Сингапура 16 января и заходил в порты Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Гонконг. В последнем – на борт зашли более 700 человек. По данным компании Holland America, корабль должен был останавливаться на Филиппинах, Тайване, в Японии, Южной Корее и, наконец, в Китае. Однако Филиппины и Тайвань объявили о закрытии своих портов для круизных лайнеров из-за страха перед коронавирусом, а японские власти сказали, что кораблю придется стоять в море в "режиме ожидания".





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