«Мы обеспечим финансовую и медиаподдержку национальному изобретателю вакцины от коронавируса», - Виктор Гольдский

По состоянию на 11 февраля, власти Украины официально заявили о двух подтвержденных случаях заражения сограждан коронавирусом (2019-nCoV) и о пятерых людях, которые проходят обследование на предмет заболевания. Всего в мире заражены более 40 тыс. человек – преимущественно, жители Китая, из которых 1016 скончались от заболевания. Среди жертв китайского вируса – врач, который первым зафиксировал этот штамм. Более того, за последние сутки умерло 108 человек, что говорит об увеличении масштабов эпидемии. Проблему, к которой наша страна явно не готова, нужно решать немедленно, пока бедствие не охватило Украину.

В стремлении помочь исправить ситуацию, украинский бизнесмен, владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский, заявил о намерении поддержать ученых и медиков, которые могут предотвратить эпидемию в нашей стране.

"Я выплачу 100 000 грн любому украинскому ученому, который сможет первым в мире изобрести вакцину от коронавируса (2019-nCoV). Мы видим, что малый и средний бизнес социально более ответственен, чем крупные финансово-промышленные корпорации. Олигархи зарабатывают на бюджете миллиарды, но не готовы вложить даже тысячи в развитие страны и помощь ближнему, не говоря уже о поиске лекарства для простых украинцев, – отмечает Виктор Гольдский. – У каждого в жизни свои приоритеты, и моя инициатива – это дань уважения украинским медикам и ученым, которые несмотря на все лишения и бедствия нашей страны, остаются в Украине и работают для людей. Я это делаю, потому что люблю свою страну и хочу, чтобы бренд Украины звучал в мире все чаще в контексте прогресса или улучшения качества жизни, а не войны и кризиса".

По словам бизнесмена, многие украинцы хотят жить и развиваться в родной стране, делать все ради процветания Украины и ее безопасности. Поэтому сейчас не время думать только о себе: перед лицом угрозы следует оказать помощь тем, кто нас окружает.

30 случаев заражения коронавирусом у иностранцев, посетивших Китай. О том, каких масштабов может достигнуть эпидемия, если ее пустить на самотек, смотрите в инфографике "Самые масштабные эпидемии и пандемии ХХ-ХХІ века".

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