Коронавирус: в Китае назвали число заболевших иностранцев

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В Китае у около тридцати иностранцев был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные МИД Китая.
Трое иностранных граждан были вылечены и выписаны из больниц, двое скончались, а остальные находятся в больницах.
Как рассказал представитель МИД страны Гэн Шуан, от коронавируса умер американец китайского происхождения и японец.
"Американец китайского происхождения и японец скончались 6 февраля и ранним утром 8 февраля соответственно. Оба они умерли в городе Ухань", – говорится в сообщении.
По словам представителя МИД, Китай окажет необходимую помощь семьях умерших.
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