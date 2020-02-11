Коронавирус: в Китае назвали число заболевших иностранцев

В Китае у около тридцати иностранцев был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные МИД Китая.

Трое иностранных граждан были вылечены и выписаны из больниц, двое скончались, а остальные находятся в больницах.

Как рассказал представитель МИД страны Гэн Шуан, от коронавируса умер американец китайского происхождения и японец.

"Американец китайского происхождения и японец скончались 6 февраля и ранним утром 8 февраля соответственно. Оба они умерли в городе Ухань", – говорится в сообщении.

По словам представителя МИД, Китай окажет необходимую помощь семьях умерших.

Как сообщало издание "Комментарии", американский президент Дональд Трамп заявил, что эпидемия смертельной формы пневмонии пойдет на спад в апреле, когда настанет тепло. "Вообще жара убивает этот вид вируса, это было бы хорошо", - заключил Трамп. Кроме того лидер нации отметил высокую эффективность Китая в борьбе с коронавирусом, несмотря на стремительное распространение болезни и сотни летальных случаев.В США было зафиксировано несколько случаев заражения китайской пневмонией. Так, в штате Висконсин был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной имеет историю путешествий в Пекин. Инфицированный коронавирусом был изолирован дома. В свою очередь, в Украине Минздрав занялся разработкой методов для предотвращения распространения коронавируса.

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