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Трамп предсказал завершение эпидемии коронавируса

По мнению президента США, коронавирус резко пойдет на спад уже в апреле

10 февраля 2020, 23:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

Трамп предсказал завершение эпидемии коронавируса

Американский президент Дональд Трамп заявил, что эпидемия смертельной формы пневмонии пойдет на спад в апреле, когда настанет тепло. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

"Вообще жара убивает этот вид вируса, это было бы хорошо", - заключил Трамп.

Кроме того лидер нации отметил высокую эффективность Китая в борьбе с коронавирусом, несмотря на стремительное распространение болезни и сотни летальных случаев.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США было зафиксировано несколько случаев заражения китайской пневмонией. Так, в штате Висконсин был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной имеет историю путешествий в Пекин. Инфицированный коронавирусом был изолирован дома. В свою очередь, в Украине Минздрав занялся разработкой методов для предотвращения распространения коронавируса.

"Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании. Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения должно проконтролировать весь процесс и помочь методологически", - говорится в сообщении.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-predrek-konets-epidemii-koronavirusa-1581363223.html
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