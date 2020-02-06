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В США подтвердили новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в США

сегодня, 01:25
Автор:

• Ольга Чародий

В США подтвердили новый случай заражения коронавирусом

В Америке подтвердили еще  случай заболевания коронавируса, который распространяется по всем странам после вспышки в китайском Ухане. Об этом говорится в  заявление департамента здравоохранения штата Висконсин.

В штате Висконсин был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной имеет историю путешествий в Пекин. Инфицированный коронавирусом был изолирован дома.

Как сообщало издание "Комментарии", самым опасным местом в офисе, где можно заразиться коронавирусом, является лифт. Об этом рассказал глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, в лифтах очень плохая вентиляция, а размер кабины часто меньше туалета. Многие люди думают, что в лифте они в безопасности, однако они не учитывают тот факт, до них кто-то мог чихать или кашлять. Кроме того, коронавирус может спокойно находиться вне человеческого организма более двух суток на сухих поверхностях, а в жидких – еще дольше. Медики рекомендуют ездить в лифтах только в масках и после поездки тщательно мыть руки.

5 февраля, в Украину поступили тест-системы, которые позволят выявить новый коронавирус 2019-NCOV.  "Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения должна направить в Украину дополнительные реагенты. Также планируются закупки за счет государственного бюджета. 



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Источник: https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/020520.htm
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