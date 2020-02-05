В Украину поступили тесты для выявления коронавируса

Сегодня, 5 февраля, в Украину поступили тест-системы, которые позволят выявить новый коронавирус 2019-NCOV. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.



"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения должна направить в Украину дополнительные реагенты. Также планируются закупки за счет государственного бюджета.



"Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующие эпидемиологическом и клиническом определению болезни, говорится в рекомендациях ВОЗ", - сказано в сообщении.



Напомним, по состоянию на 5 февраля зафиксировано 24 324 случая заболевания коронавирусом 2019-nCov. С подозрением на инфекцию госпитализированы еще свыше 23 тыс. человек. Количество умерших достигло 490 человек. Выздоровели от коронавируса 680 человек.



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