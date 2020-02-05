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В Украину поступили тесты для выявления коронавируса

Минздрав планиурет закупки тест-систем для выявления коронавируса за средства госбюджета

сегодня, 18:29
Автор:

• Мария Чиренко

В Украину поступили тесты для выявления коронавируса

Сегодня, 5 февраля, в Украину поступили тест-системы, которые позволят выявить новый коронавирус 2019-NCOV. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения должна направить в Украину дополнительные реагенты. Также планируются закупки за счет государственного бюджета. 

"Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующие эпидемиологическом и клиническом определению болезни, говорится в рекомендациях ВОЗ", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 5 февраля зафиксировано 24 324 случая заболевания коронавирусом 2019-nCov. С подозрением на инфекцию госпитализированы еще свыше 23 тыс. человек. Количество умерших достигло 490 человек. Выздоровели от коронавируса 680 человек.


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Источник: https://phc.org.ua/news/sogodni-ukraina-otrimala-test-sistemu-dlya-viyavlennya-novogo-koronavirusu-2019-ncov
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