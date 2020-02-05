Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Названо самое опасное место в офисе, где можно заразиться коронавирусом
НОВОСТИ Все новости

Названо самое опасное место в офисе, где можно заразиться коронавирусом

Стало известно самое опасное место в офисных зданиях, где можно легко заразиться китайским вирусом

сегодня, 14:33
Автор:

• Наталья Шевченко

Названо самое опасное место в офисе, где можно заразиться коронавирусом

Самым опасным местом в офисе, где можно заразиться коронавирусом, является лифт. Об этом рассказал глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет “Московский комсомолец”.

По его словам, в лифтах очень плохая вентиляция, а размер кабины часто меньше туалета. Многие люди думают, что в лифте они в безопасности, однако они не учитывают тот факт, до них кто-то мог чихать или кашлять.

Кроме того, коронавирус может спокойно находиться вне человеческого организма более двух суток на сухих поверхностях, а в жидких – еще дольше.

Медики рекомендуют ездить в лифтах только в масках и после поездки тщательно мыть руки.

Напомним, по состоянию на 5 февраля зафиксировано 24 324 случая заболевания коронавирусом 2019-nCov. С подозрением на инфекцию госпитализированы еще свыше 23 тыс. человек. Количество умерших достигло 490 человек. Выздоровели от коронавируса 680 человек.

Как сообщало издание "Комментарии", четвертый этап Чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Китае отменен в связи с эпидемией коронавируса. Федерация отменила все спортивные соревнования до прекращения эпидемии коронавируса.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mk.ru/science/2020/02/05/samym-zaraznym-mestom-v-ofise-priznan-lift.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...