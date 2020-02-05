Названо самое опасное место в офисе, где можно заразиться коронавирусом

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Самым опасным местом в офисе, где можно заразиться
коронавирусом, является лифт. Об этом рассказал глава специальной комиссии
Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет
“Московский комсомолец”.
По его словам, в лифтах очень плохая вентиляция, а размер
кабины часто меньше туалета. Многие люди думают, что в лифте они в безопасности,
однако они не учитывают тот факт, до них кто-то мог чихать или кашлять.
Кроме того, коронавирус может спокойно находиться вне
человеческого организма более двух суток на сухих поверхностях, а в жидких –
еще дольше.
Медики рекомендуют ездить в лифтах только в масках и после поездки тщательно мыть руки.
Напомним, по состоянию на 5 февраля зафиксировано 24 324 случая заболевания коронавирусом 2019-nCov. С подозрением на инфекцию госпитализированы еще свыше 23 тыс. человек. Количество умерших достигло 490 человек. Выздоровели от коронавируса 680 человек.
Как сообщало
издание "Комментарии", четвертый
этап Чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Китае отменен в связи с
эпидемией коронавируса. Федерация отменила все спортивные соревнования до
прекращения эпидемии коронавируса.
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