Названо самое опасное место в офисе, где можно заразиться коронавирусом

Самым опасным местом в офисе, где можно заразиться коронавирусом, является лифт. Об этом рассказал глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет “Московский комсомолец”.

По его словам, в лифтах очень плохая вентиляция, а размер кабины часто меньше туалета. Многие люди думают, что в лифте они в безопасности, однако они не учитывают тот факт, до них кто-то мог чихать или кашлять.

Кроме того, коронавирус может спокойно находиться вне человеческого организма более двух суток на сухих поверхностях, а в жидких – еще дольше.

Медики рекомендуют ездить в лифтах только в масках и после поездки тщательно мыть руки.

Напомним, по состоянию на 5 февраля зафиксировано 24 324 случая заболевания коронавирусом 2019-nCov. С подозрением на инфекцию госпитализированы еще свыше 23 тыс. человек. Количество умерших достигло 490 человек. Выздоровели от коронавируса 680 человек.

Как сообщало издание "Комментарии", четвертый этап Чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Китае отменен в связи с эпидемией коронавируса. Федерация отменила все спортивные соревнования до прекращения эпидемии коронавируса.





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