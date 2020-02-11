В Китае отметили первые успешные результаты борьбы с коронавирусом

Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением особой формы пневомнии, возникшей в Ухани. Об этом передает издание The Reuters.

По словам лидера китайской нации, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет еще более процветающим государством.

"В настоящее время наша работа по профилактике и контролю достигла положительных результатов. У Китая есть уверенность и способность победить в борьбе с вирусом благодаря его прочной материально-технической базе и богатому практическому опыту", - подчеркивает Цзиньпин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец портала "КомментарииУА" Виктор Гольдский пообещал 100 тыс. грн украинским ученым в случае создания вакцины от коронавируса.

Я выплачу 100 000 грн любому украинскому ученому, который сможет первым в мире изобрести вакцину от коронавируса (2019-nCoV). Мы видим, что малый и средний бизнес социально более ответственен, чем крупные финансово-промышленные корпорации. Олигархи зарабатывают на бюджете миллиарды, но не готовы вложить даже тысячи в развитие страны и помощь ближнему, не говоря уже о поиске лекарства для простых украинцев, – отмечает Виктор Гольдский. – У каждого в жизни свои приоритеты, и моя инициатива – это дань уважения украинским медикам и ученым, которые несмотря на все лишения и бедствия нашей страны, остаются в Украине и работают для людей. Я это делаю, потому что люблю свою страну и хочу, чтобы бренд Украины звучал в мире все чаще в контексте прогресса или улучшения качества жизни, а не войны и кризиса".







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