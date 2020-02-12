Британские ученые тестируют новую вакцину против коронавируса

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Британские ученые заявили,
что одними из первых начали испытания вакцины против коронавируса на животных. Об
этом сообщает AFP.
Так, исследования проводят в
Имперском колледже в Лондоне. Цель ученых - к концу года найти эффективную и
безопасную вакцину против штамма COVID-19, чтобы помочь людям. Пока что ученые поместили вакцину в организмы
мышей. Неделю будут наблюдать за реакцией животных, анализировать кровь и
антитела на коронавирус. После примерно 1-2 месяца исследований вакцину смогут начать
тестировать на людях. Стоит добавить, что обычно разработка вакцины может
занять годы испытаний на животных и клинические исследования на людях, а затем
еще нужно получить разрешение на массовое производство. Ученые надеются, что анализ
коронавируса SARS, прошедший почти 20 лет назад, может ускорить процесс.
Отметим, что в Великобритании
зафиксировали 8 случаев заражения. Тогда как число погибших от китайской
эпидемии коронавируса в эту среду превысило 1100, но при этом количество новых
случаев снижается второй день подряд. Поэтому эксперты надеются, что вспышка достигнет
максимума в конце этого месяца.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что в Таиланде предложили гуманитарную помощь круизному лайнеру, идущему с Гонконга с 2 000 человек на борту, но пассажирам выйти на берег не
дали – опасаются распространения коронавируса.
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