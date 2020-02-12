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Британские ученые тестируют новую вакцину против коронавируса

Испытания вакцины против коронавируса пока что проводят на мышах

сегодня, 16:21
Автор:

• Таисия Ерохина

Британские ученые тестируют новую вакцину против коронавируса

Британские ученые заявили, что одними из первых начали испытания вакцины против коронавируса на животных. Об этом сообщает AFP.

Так, исследования проводят в Имперском колледже в Лондоне. Цель ученых - к концу года найти эффективную и безопасную вакцину против штамма COVID-19, чтобы помочь людям.  Пока что ученые поместили вакцину в организмы мышей. Неделю будут наблюдать за реакцией животных, анализировать кровь и антитела на коронавирус. После примерно 1-2 месяца исследований вакцину смогут начать тестировать на людях. Стоит добавить, что обычно разработка вакцины может занять годы испытаний на животных и клинические исследования на людях, а затем еще нужно получить разрешение на массовое производство. Ученые надеются, что анализ коронавируса SARS, прошедший почти 20 лет назад, может ускорить процесс.

Отметим, что в Великобритании зафиксировали 8 случаев заражения. Тогда как число погибших от китайской эпидемии коронавируса в эту среду превысило 1100, но при этом количество новых случаев снижается второй день подряд. Поэтому эксперты надеются, что вспышка достигнет максимума в конце этого месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде предложили гуманитарную помощь круизному лайнеру, идущему с Гонконга с 2 000 человек на борту, но пассажирам выйти на берег не дали – опасаются распространения коронавируса.


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Источник: https://www.afp.com/en/news-hub
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