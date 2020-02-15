Коронавирус: Китай ввел смертную казнь за умышленное сокрытие симптомов

В Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью. Об этом говорится в решении китайского суда, на которое ссылается DW

Кроме того уголовным преступлением может считаться утаивание истории своих путешествий.

"Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни", - говорится в сообщении.

15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.

Как сообщал сайт "Комментарии", по данным властей Китая, по состоянию на вечер пятницы, 14 февраля, было зафиксировано свыше 66 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Количество погибших превысило 1,5 тыс. человек. В настоящее время более 800 человек все еще находятся в тяжелом состоянии, а выздороветь смогли более 8 тыс. человек. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может поразить 80% населения Земли.Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовали снимок того, как выглядит новый китайский коронавирус COVID-19.

Французские врачи зафиксировали первый в Европе подтвержденный случай смерти от коронавируса. Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения страны Аньес Бузин. Известно, что умерший — 80-летний турист из Китая, который прибыл во Францию 16 января. Но уже 25 января мужчину госпитализировали в специальную больницу и изолировали от окружающих. "Его состояние ухудшалось быстро, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - уточнила министр.





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