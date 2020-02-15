Коронавирус: Китай ввел смертную казнь за умышленное сокрытие симптомов

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В Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение
информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может
караться тюремным заключением или смертной казнью. Об этом говорится в решении китайского суда, на которое
ссылается DW
Кроме того уголовным преступлением может считаться утаивание
истории своих путешествий.
"Человек, который стал источником инфекции и привел к
распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной
безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному
заключению или к смертной казни", - говорится в сообщении.
15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая
запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного
заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.
Французские врачи зафиксировали первый в Европе подтвержденный случай смерти от коронавируса. Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения страны Аньес Бузин. Известно, что умерший — 80-летний турист из Китая, который прибыл во Францию 16 января. Но уже 25 января мужчину госпитализировали в специальную больницу и изолировали от окружающих. "Его состояние ухудшалось быстро, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - уточнила министр.
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