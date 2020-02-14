Американцы показали, как на самом деле выглядит смертельный коронавирус из Китая

Ученые Нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовали снимок того, как выглядит новый китайский коронавирус COVID-19, который унес жизни 1380 человек.

По словам ученых, изображения удалось сделать благодаря сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии. Пучок электронов пропустили через образец, после чего увеличили и зарегистрировали на CCD-матрице, раскрасив фото в спецпрограмме. По словам американских экспертов, по внешнему виду COVID-19 несильно отличается от других штаммов коронавируса SARS и MERS. Известно, что на сегодняшний день новым типом коронавируса инфицированы свыше 63,8 тысяч человек.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Первый канал" представил зрителям резонансное"разоблачение". По версии журналистов российского канала, во вспышке коронавируса в Китае виноват президент США Дональд Трамп. В материале, который показали по российскому ТВ в программе "Время", исследуют само название "коронавирус". "Вот смотрите. Как он называется? Коронавирус. Берем слово "корона" - оно в основе и идет первым. Поэтому тут и разгадка. Чем раньше занимался Дональд Трамп – президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно: раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цель и задачи его использования становятся абсолютно понятными", - говорит ведущий программы Кирилл Клейменов.

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