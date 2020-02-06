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В эпидемии коронавируса виноват Дональд Трамп: «разоблачение» российского канала

В программе "Время" исследовали слово "коронавирус" и пришли к выводу, что оно связано с деятельностью американского президента

сегодня, 16:05
Автор:

• Елена Волкова

В эпидемии коронавируса виноват Дональд Трамп: «разоблачение» российского канала

Информационная война между Россией и Америкой продолжается, и на этот раз "Первый канал" представил зрителям резонансное "разоблачение". По версии журналистов российского канала, во вспышке коронавируса в Китае виноват президент США Дональд Трамп.

В материале, который показали вчера по российскому ТВ в программе "Время", исследуют само название "коронавирус". "Вот смотрите. Как он называется? Коронавирус. Берем слово "корона" - оно в основе и идет первым. Поэтому тут и разгадка. Чем раньше занимался Дональд Трамп – президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно: раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цель и задачи его использования становятся абсолютно понятными", - говорит ведущий программы Кирилл Клейменов.

Как сообщали "Комментарии", в сегодняшнего дня в Кремле усилили контроль гостей мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Отныне тем, кто хочет войти в официальную резиденцию лидера России, нужно пройти металлоискатель и тепловизор. Последняя мера связана с эпидемией коронавируса.


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Источник: https://comments.ua/
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