В Кремле придумали способ, как защитить Путина от коронавируса

С сегодняшнего дня в Кремле усилили контроль гостей мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Отныне тем, кто хочет войти в официальную резиденцию лидера России, нужно пройти металлоискатель и тепловизор. Последняя мера связана с эпидемией коронавируса, пишут российские СМИ.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отныне в Кремле измеряют температуру всем участникам мероприятий. А причина усиленного контроля – коронавирус, который вспыхнул в китайском городе Ухань. Согласно последней информации, от нового типа вируса умерло 563 человека, а инфицированы 28 018 людей по всему миру.

Напомним, в Китае продолжает бушевать коронавирус, и впервые с начала эпидемии его подхватил младенец. Известно, что малыш родился в городе Ухань весом в 3,25 кг, и сейчас находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Последние предполагают, что малыш мог подхватить коронавирус еще в утробе матери или же заразился от нее уже после рождения.

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