Самый юный носитель: в Китае смертельный коронавирус обнаружили у новорожденного

В Китае продолжает бушевать коронавирус, и впервые с начала эпидемии его подхватил младенец. О самом юном носителе китайского вируса, который заболел спустя 30 часов после рождения, сообщает BBC.

Известно, что малыш родился в городе Ухань, где и началась вспышка ранее неисследованной болезни. Ребенок появился на свет весом в 3,25 кг, и сейчас находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Последние предполагают, что малыш мог подхватить коронавирус еще в утробе матери или же заразился от нее уже после рождения.

Согласно последней информации, коронавирус забрал жизни 563 человек, а общее количество инфицированных уже превышает 28 тысяч по всему миру.

Как сообщало издание "Комментарии", в Китае отменили четвертый этап Чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в связи с коронавирусом. Федерация запретила все спортивные соревнования до прекращения эпидемии.

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