В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Французские врачи зафиксировали первый в Европе подтвержденный случай смерти от коронавируса. Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения страны Аньес Бузин, сообщает BFM TV.



Известно, что умерший — 80-летний турист из Китая, который прибыл во Францию 16 января.

Но уже 25 января мужчину госпитализировали в специальную больницу и изолировали от окружающих.

"Его состояние ухудшалось быстро, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - уточнила министр.



Как сообщал сайт "Комментарии", по данным властей Китая, по состоянию на вечер пятницы, 14 февраля, было зафиксировано свыше 66 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Количество погибших превысило 1,5 тыс. человек. В настоящее время более 800 человек все еще находятся в тяжелом состоянии, а выздороветь смогли более 8 тыс. человек.



Сотрудники Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может поразить 80% населения Земли.

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовали снимок того, как выглядит новый китайский коронавирус COVID-19.

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