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Коронавирус в Китае: количество жертв превысило 1500 человек

С начала эпидемии коронавируса зафиксировано более 66 тысяч случаев заболевания

сегодня, 08:58
Автор:

• Мария Чиренко

Коронавирус в Китае: количество жертв превысило 1500 человек

За последние сутки, 14 февраля, в результате нового коронавируса COVID-19 умерли 143 человека, сообщает агентство "Синьхуа".

Всего накануне было зарегистрировано 2277 новых возможных случаев заболевания коронавирусом. Свыше 800 человек находятся в тяжелом состоянии, а 1373 человека выздоровели и были выписаны из больницы. За сутки от вируса умерли 143 человека.

Согласно данным Государственного комитета по делам здравоохранения Китая, по состоянию на вечер 14 февраля, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 66492. Жертвами заболевания стали 1523 человека. С подозрением на коронавирус находятся почти 9 тыс. человек. Еще 8096 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

Как сообщал сайт "Комментарии", сотрудники Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может поразить 80% населения Земли.

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовали снимок того, как выглядит новый китайский коронавирус COVID-19.


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Источник: http://russian.news.cn/2020-02/15/c_138786018.htm
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