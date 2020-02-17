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В ЮНИСЕФ назвали необходимую для борьбы с коронавирусом сумму

Для борьбы с коронавирусом ЮНИСЕФ необходимо 42 млн долларов

17 февраля 2020, 23:04 239
Автор:

• Татьяна Веремеева

В ЮНИСЕФ назвали необходимую для борьбы с коронавирусом сумму

Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ заявляет, что ей срочно требуется 42 млн долл. для расширения своей деятельности по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

"Первоочередной задачей является сокращение масштабов передачи вируса от человека к человеку, а также оказание помощи детям в тех областях, где их доступ к основным услугам был нарушен",– говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

Сейчас ответные меры ЮНИСЕФ сосредоточены на оказании поддержки Китаю и другим странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. ЮНИСЕФ с 29 января перевез в эти страны 13 тонн предметов снабжения, включая защитные костюмы, маски, защитные очки и перчатки для использования медицинскими работниками.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирус COVID19, вспышка которого зарегистрирована в Китае, является наименее опасным из других коронавирусов. Отмечается, что только у 5% заболевших фиксируются критические заболевания, в частности, дыхательная или полиогранная недостаточность, септический шок.


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Источник: https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-17-20-intl-hnk/index.html
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