В ЮНИСЕФ назвали необходимую для борьбы с коронавирусом сумму

Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ заявляет, что ей срочно требуется 42 млн долл. для расширения своей деятельности по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.



"Первоочередной задачей является сокращение масштабов передачи вируса от человека к человеку, а также оказание помощи детям в тех областях, где их доступ к основным услугам был нарушен",– говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

Сейчас ответные меры ЮНИСЕФ сосредоточены на оказании поддержки Китаю и другим странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. ЮНИСЕФ с 29 января перевез в эти страны 13 тонн предметов снабжения, включая защитные костюмы, маски, защитные очки и перчатки для использования медицинскими работниками.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирус COVID19, вспышка которого зарегистрирована в Китае, является наименее опасным из других коронавирусов. Отмечается, что только у 5% заболевших фиксируются критические заболевания, в частности, дыхательная или полиогранная недостаточность, септический шок.

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