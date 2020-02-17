В ЮНИСЕФ назвали необходимую для борьбы с коронавирусом сумму

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Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных
Наций (ООН) ЮНИСЕФ заявляет, что ей срочно требуется 42 млн долл. для
расширения своей деятельности по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.
"Первоочередной задачей является сокращение масштабов передачи вируса от
человека к человеку, а также оказание помощи детям в тех областях, где их
доступ к основным услугам был нарушен",– говорится в заявлении исполнительного
директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.
Сейчас ответные меры ЮНИСЕФ сосредоточены на оказании поддержки Китаю и другим
странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. ЮНИСЕФ с 29 января перевез в
эти страны 13 тонн предметов снабжения, включая защитные костюмы, маски,
защитные очки и перчатки для использования медицинскими работниками.
Ранее "Комментарии" сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили
о том, что коронавирус COVID19, вспышка которого зарегистрирована в Китае,
является наименее
опасным из других коронавирусов. Отмечается, что только у
5% заболевших фиксируются критические заболевания, в частности, дыхательная или
полиогранная недостаточность, септический шок.
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