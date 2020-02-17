Китай видит “свет в конце тоннеля” в борьбе с коронавирусом

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по
безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути искоренения опасного
вируса, который наделал шума в мире, пишет “Интерфакс Украина”.
Также он отметил, что эпидемия не подорвет китайскую
экономику, а также, что они способны решить эту проблему.
Ван И поблагодарил все страны, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом, и кто помогал Китаю в этой ситуации.
Как сообщало издание "Комментарии", китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на продажи препарата для лечения коронавируса Covid-19.
Сообщается, что средство под названием Favipiravir является потенциальным лекарством от "уханьской" смертельной пневмонии. Однако компания обещает продолжить клинические испытания и после запуска препарата на рынок. Отметим, что данное средство первым получило официальное разрешение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Правительство Китая подчеркнуло, что лекарство должно помочь, как и в лечении, так и в профилактики заболевания.
Также мы писали о том, что в Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости