Китай видит “свет в конце тоннеля” в борьбе с коронавирусом

Глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути искоренения опасного вируса, который наделал шума в мире, пишет “Интерфакс Украина”.

Также он отметил, что эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему.

Ван И поблагодарил все страны, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом, и кто помогал Китаю в этой ситуации.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на продажи препарата для лечения коронавируса Covid-19.

Сообщается, что средство под названием Favipiravir является потенциальным лекарством от "уханьской" смертельной пневмонии. Однако компания обещает продолжить клинические испытания и после запуска препарата на рынок. Отметим, что данное средство первым получило официальное разрешение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Правительство Китая подчеркнуло, что лекарство должно помочь, как и в лечении, так и в профилактики заболевания.

Также мы писали о том, что в Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью.



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