Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 17.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Китай видит “свет в конце тоннеля” в борьбе с коронавирусом
НОВОСТИ Все новости

Китай видит “свет в конце тоннеля” в борьбе с коронавирусом

МИД Китая заявил о том, что они близки к победе над коронавирусом

сегодня, 09:51 399
Автор:

• Наталья Шевченко

Китай видит “свет в конце тоннеля” в борьбе с коронавирусом

Глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути искоренения опасного вируса, который наделал шума в мире, пишет “Интерфакс Украина”.

Также он отметил, что эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему.

Ван И поблагодарил все страны, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом, и кто помогал Китаю в этой ситуации.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на продажи препарата для лечения коронавируса Covid-19.  

Сообщается, что средство под названием Favipiravir является потенциальным лекарством от "уханьской" смертельной пневмонии. Однако компания обещает продолжить клинические испытания и после запуска препарата на рынок. Отметим, что данное средство первым получило официальное разрешение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Правительство Китая подчеркнуло, что лекарство должно помочь, как и в лечении, так и в профилактики заболевания.

Также мы писали о том, что в Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/641610.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...