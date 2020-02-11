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В Украине отели отказывают китайцам в поселении

Во многих регионах Украины владельцы отелей не хотят размещать жителей Китая из-за коронавируса

сегодня, 08:57
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине отели отказывают китайцам в поселении

В некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает "УНИАН". 

Он считает, что именно СМИ должны успокоить общественность. 

"Чтобы у нас не порождалось определенная ксенофобия в отношении китайской народности. Потому что уже мы имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенных отелях", - сказал Игорь Кузин. 

Кузин заявил, что такое поведение является недопустимым. 

"Это недопустимо. Основа любой защиты - покой, рациональное мышление, реагирование на определенную доказательную базу", - сказал он.

Ранее мы сообщали о том, что количество инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond Princess стремительно увеличивается. Причем, среди новых заболевших есть еще один украинец. Diamond Princess с инфицированными на борту людьми находится на карантине с 3 февраля в одном из японских портов. На борту пребывает 25 наших сограждан:  все они члены экипажа. На сегодняшний день вирус 2019-nCoV подхватили 136 человек, а количество  новых зараженных составило 66. Так, по состоянию на понедельник, недавно коронавирус выявили у 45 японцев, 11 американцев, а также у четырех граждан Австралии и троих жителей Филиппин. Кроме того, коронавирус определили у еще одного члена экипажа - украинца, а также у канадца и британца.



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Источник: https://www.unian.ua/tourism/news/10867733-ukrajinski-goteli-vidmovlyayutsya-seliti-kitayciv-cherez-zagrozu-koronavirusu-moz.html
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