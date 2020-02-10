Заболевших коронавирусом украинцев стало больше

Количество инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond Princess стремительно увеличивается. Причем, среди новых заболевших есть еще один украинец, передает NHK.

Напомним, Diamond Princess с инфицированными на борту людьми находится на карантине с 3 февраля в одном из японских портов. На борту пребывает 25 наших сограждан: все они члены экипажа. На сегодняшний день вирус 2019-nCoV подхватили 136 человек, а количество новых зараженных составило 66. Так, по состоянию на понедельник, недавно коронавирус выявили у 45 японцев, 11 американцев, а также у четырех граждан Австралии и троих жителей Филиппин. Кроме того, коронавирус определили у еще одного члена экипажа - украинца, а также у канадца и британца. Всего же на лайнере пребывает 3700 человек. Планируется, что карантин на Diamond Princess продлится, как минимум, до 19 февраля.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что первым украинцем, который заразился коронавирусом, стал 20-летний член экипажа круизного лайнера. Сейчас он находится в одной из японских больниц.

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