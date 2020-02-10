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Заболевших коронавирусом украинцев стало больше

По состоянию на понедельник, 10 февраля, коронавирус выявили еще у 66 человек, среди которых - гражданин Украины

сегодня, 14:22
Автор:

• Елена Волкова

Заболевших коронавирусом украинцев стало больше

Количество инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond Princess стремительно увеличивается. Причем, среди новых заболевших есть еще один украинец, передает NHK.

Напомним, Diamond Princess с инфицированными на борту людьми находится на карантине с 3 февраля в одном из японских портов. На борту пребывает 25 наших сограждан:  все они члены экипажа. На сегодняшний день вирус 2019-nCoV подхватили 136 человек, а количество  новых зараженных составило 66. Так, по состоянию на понедельник, недавно коронавирус выявили у 45 японцев, 11 американцев, а также у четырех граждан Австралии и троих жителей Филиппин. Кроме того, коронавирус определили у еще одного члена экипажа - украинца, а также у канадца и британца. Всего же на лайнере пребывает 3700 человек. Планируется, что карантин на Diamond Princess  продлится, как минимум, до 19 февраля.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что первым украинцем, который заразился коронавирусом, стал 20-летний член экипажа круизного лайнера. Сейчас он находится в одной из японских больниц.

 


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Источник: https://comments.ua/
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