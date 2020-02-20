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Появились новые подробности об эвакуации украинцев из Китая

Медики в аэропорту Харькова в защитной одежде ждут самолет

сегодня, 08:59 574
Автор:

• Наталья Шевченко

Появились новые подробности об эвакуации украинцев из Китая

В харьковском аэропорту готовятся встречать борт с украинцами, которых из-за угрозы распространения коронавируса эвакуировали из китайского города Ухань. Об этом с места событий сообщает журналист Татьяна Доцяк. 


"Аэропорт в Харькове. На выезде к взлетной полосы три скорых, экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала Доцяк. 

Согласно сообщениям СМИ, 48 украинцев разместят на базе имени Соича в Старом Салтове. В пресс-службе ХОГА эту информацию пока что не комментируют.

Как сообщало издание "Комментарии", в Борисполе сегодня в 7:35 должен был приземлиться самолет с эвакуированными из Уханя украинцами, однако время прилета было перенесено на 8:38. В данный же момент, исходя из информации онлайн-радара самолет уже сделал несколько кругов в Харьковскойобласти. Сейчас пошел на 10 круг.



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Источник: https://comments.ua/
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