Появились новые подробности об эвакуации украинцев из Китая

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В
харьковском аэропорту готовятся встречать борт с украинцами, которых из-за
угрозы распространения коронавируса эвакуировали из китайского города Ухань. Об
этом с места событий сообщает журналист Татьяна Доцяк.
"Аэропорт в Харькове. На выезде к взлетной полосы три скорых, экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала Доцяк.
Согласно сообщениям СМИ, 48 украинцев разместят на базе имени Соича в Старом Салтове. В пресс-службе ХОГА эту информацию пока что не комментируют.
Как сообщало издание "Комментарии", в Борисполе сегодня в
7:35 должен был приземлиться самолет с эвакуированными из Уханя украинцами,
однако время прилета было перенесено на 8:38. В данный же момент, исходя из
информации онлайн-радара самолет уже сделал несколько кругов в Харьковскойобласти. Сейчас пошел на 10 круг.
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