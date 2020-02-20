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Атака на Нацгвардию в Новых Санжарах: "Опусти щит, к нам беду везут!"

Местные жители Новых Санжар требуют военных не выполнять приказ и уйти из поселка, куда везут эвакуированных из Китая украинцев

сегодня, 16:36 779
Автор:

• Елена Волкова

Атака на Нацгвардию в Новых Санжарах: "Опусти щит, к нам беду везут!"

В Сети появилось видео противостояние военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.
"Я к мужчинам обращаюсь. Ты поднимешь на меня руку? Ну, ударь меня, если ты герой. Опусти щит, к нам беду везут! Я понимаю, вы люди под законом, но имейте совесть. За что я Украину защищал в 2014 году?", - говорит один из митингующих, уверяя, что является участником боевых действий.
Вторит ему и женщина, также обвиняя военных в ситуации. "У меня ребенок три года на войне был. Три года в "Азове", калекой остался. И вы сюда пришли? Да нас здесь будут сейчас всех пытать. Побойтесь Бога! Чего я пришла? Потому мой ребенок ходить не может, а сюда этих детей прислали, чтобы они стали калеками", - кричит местная жительница.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что активисты, которые выступают против эвакуации 48 украинцев из Уханя в санаторий под Полтаву, выдвинулитребование президенту Владимиру Зеленскому. "Пропустим транспорт, когда президент поселит рядом с санаторием собственных детей", - кричат митингующие. Сейчас в Новых Санжарах пребывает министр МВД Арсен Аваков, который пробует убедить активистов об отсутствии симптомов  коронавируса у прибывших людей.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=HuIZwXqZLZw&feature=emb_logo
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