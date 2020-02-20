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Эвакуация под угрозой: «Пропустим транспорт, когда президент поселит рядом с санаторием собственных детей»

Сейчас в Новых Санжарах пребывает министр МВД Арсен Аваков, который пробует убедить активистов об отсутствии симптомов коронавируса у прибывших людей

сегодня, 16:10 1431
Автор:

• Елена Волкова

Эвакуация под угрозой: «Пропустим транспорт, когда президент поселит рядом с санаторием собственных детей»

Бунт в Новых Санжарах продолжается, и активисты, которые выступают против эвакуации 48 украинцев из Уханя в санаторий под Полтаву, выдвинули требование президенту Владимиру Зеленскому. "Пропустим транспорт, когда президент поселит рядом с санаторием собственных детей", - кричат митингующие. Об этом сообщает местное СМИ "Полтавщина".

Сейчас в Новых Санжарах пребывает министр МВД Арсен Аваков, который пробует убедить активистов об отсутствии симптомов  коронавируса у прибывших людей.

Ранее мы писали о том, что всех прибывших специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции доставляют на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Там люди будут на карантине в течение 14 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Полтавой жители протестуют против размещения эвакуированных в медцентре "Новые санжары". Видео протестов появилось в сети: на нем не утихает разъяренная толпа, а полицейские пытаются убрать авто с трассы с помощью военной техники.



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