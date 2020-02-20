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Разъяренная толпа, военная техника и полиция: под Полтавой протестуют из-за эвакуации украинцев из Уханя

Под Полтавой жители перекрыли дорогу к селу Новые Санжары, полиция пытается убрать авто с трассы с помощью тяжелой военной техники

сегодня, 11:28 1356
Автор:

• Таисия Ерохина

Разъяренная толпа, военная техника и полиция: под Полтавой протестуют из-за эвакуации украинцев из Уханя

В Полтавской области протест против эвакуации украинце из Уханя в медцентр в село Новые Санжары не утихает. В нескольких Telegram-каналах очевидцы опубликовали видео беспорядков.

Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили жителей с проезжай части.

"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - можно услышать на видео.

Напомним, эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Также МВД призвало граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, а также не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи нашего государства.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию украинцев из Ухани.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]
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