Разъяренная толпа, военная техника и полиция: под Полтавой протестуют из-за эвакуации украинцев из Уханя

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В Полтавской
области протест против эвакуации украинце из Уханя в медцентр в село Новые Санжары не
утихает. В нескольких Telegram-каналах очевидцы опубликовали видео беспорядков.
Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили жителей с проезжай части.
"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - можно услышать на видео.
Напомним, эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан
отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические
мероприятия.
Также МВД призвало граждан Украины не поддаваться на провокации,
не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, а также не совершать
противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких
временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые
нуждаются в помощи нашего государства.
Ранее "Комментарии"
писали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию
украинцев из Ухани.
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