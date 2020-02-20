«Охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента», - Зеленский об эвакуации украинцев из Уханя

Украинцев и иностранцев, которых сегодня эвакуируют из пораженного коронавирусом города Ухань в Китае, будут усиленно охранять и полностью изолируют в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский .

Так, президент отметил беспрецедентные меры безопасности во избежание распространения инфекции в Украине. Как сообщил гарант, не всех пустили на борт в Ухане: кто имел повышенную температуру остался в Китае. Остальные пассажиры имеют удовлетворительное состояние здоровья. После прибытия в аэропорт "Харьков" украинцев отправят к закрытому медицинскому центру Национальной гвардии в Новых Санжарах, где они будут жить 2 недели в изоляции.

"Это будет, наверное, самый охраняемый объект в стране, - говорит Зеленский. - Сочувствую нашим эвакуированным, потому что уже знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента".

Зеленский заверил, что бактериологической опасности нет. Однако пристыдил украинцев за ненадлежащую реакцию: перекрытие трасс, блокирование госпиталей.

"Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они беспокоились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома", - рассказал глава государства.

Однако в Украине реакция была не такая человечная. Хотя президент отметил, что пассажиры для многих жителей есть почти детьми, которым меньше 30 лет.

"Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не должна сдавать своих. Такой будет государственная политика – я это гарантирую. Но такой же самой должна быть и реакция общества – я на это очень надеюсь", - подытожил Зеленский.

Ранее "Комментарии" писали, что самолет с эвакуированными из Уханя сел в Киеве на дозаправку.

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