Стало известно состояние здоровья эвакуированных

Медики, которые сопровождают эвакуированных из Уханя украинцев, не выявили у пассажиров и членов экипажа каких-либо симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, сопровождавшими людей на борту авиарейса из Уханя. Во время полета и посадки самолета ни у одного пассажира и члена экипажа не были обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, психоэмоциональное состояние всех пассажиров - в норме. На борту самолета пребывали 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых три медика.

Отметим, что в 11:50 самолет с эвакуированными гражданами приземлился в аэропорту Харькова.

Здесь граждане пройдут очередную проверку, после чего автобусами ГСЧС их отвезут в санаторий в Полтавской области.

Как сообщало издание "Комментарии", 20 февраля в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, эвакуирующий украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции, китайского города Ухань.

Самолет сел в 9:39. Это подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в 9:38 в терминал Все необходимые процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.

Эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Также МВД призвало граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, а также не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи нашего государства.

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