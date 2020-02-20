Средневековье и молчание: эксперты назвали причины протестов против «уханьских ведьм»

Сегодня, 20 февраля, информационное пространство перегружено сообщениями о том, как самолет рейса PQ7302 с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского города Ухань, пораженного эпидемией коронавируса, часами метался между Харьковом, Днепром, Полтавой и Киевом.



Эксперты оценили для издания "Комментарии" как действия украинской власти, так и реакцию украинского общества в данной ситуации.



Паника из-за "прокаженных"

Политолог Кирилл Сазонов уверен, что власть должна была обеспечить соответствующую коммуникацию с обществом, чтобы мы не видели того позора и той паники, какие видели и видим.



"Такое впечатление, что наше правительство взяли в заложники террористы. И не дают ему нормально общаться с обществом, – говорит политолог. – Реакции членов Кабмина на происходящее долгое время было не видно и не слышно. Не могу представить, чтобы так (молчанием) реагировали в других странах, когда самолет кружит в воздухе, а его не могут посадить… Или когда захватывают больницы, перекрывают дороги… Эвакуируемых людей проверили дважды – наши и китайские врачи. Те, у кого есть подозрения на коронавирус, остались в Китае. Почему было не провести грамотную разъяснительную работу? Почему четко не определить – куда именно (и почему туда) доставят эвакуируемых на карантин? В результате мнимая угроза (а у нас от гриппа и туберкулеза – куда больше беды) превратилась в паническую атаку, которую лишь подстегивало молчание властей. Такое впечатление, что к нам прибывает группа людей с проказой, которых будут расселять по всем городам и весям".



Сазонов подчеркивает, что реакция даже на редкие успокоительные речи представителей власти показывает: люди не верят ей, а коммуникации – полностью провалены.



"Объяснять, что опасность – мнимая, должен был человек, которому люди верят. Лидер общественного мнения, к примеру. Опытный медик… Этого не произошло. То, что самолет наматывал такие круги над украинскими городами – позор, – считает политолог. – Это доказывает, что общество у нас тоже нездоровое, легко поддает панике. Но именно люди, пришедшие к власти, взяли на себя ответственность за происходящее в стране. И именно они должны были обеспечить порядок, спокойствие, понимание. Увы, мы этого не увидели".



Менталитет и вспышка кори

Большинство развитых стран мира провели эвакуацию своих граждан как можно быстрее. А сроки эвакуации украинцев переносились, напоминает эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.



"При этом, время посадки уже прибывшего самолета постоянно смещалось, его даже дозаправляли. Также большие вопросы к тому, насколько подготовлены места для карантина, особенно в связи с планируемым их переносом в Полтавскую область. Поэтому возникают большие вопросы к действию государства в данном случае и уровню защиты украинских граждан – не только в любой точке мира, но и на территории самой Украины. Ведь снова действия власти корректируются давлением уличных протестов", – подчеркивает Ева Антоненко.



По словам эксперта, необходимо констатировать, что информация о заболевании подавалась в такой форме, что люди теперь просто запуганы. В какой-то мере панику распространяли и СМИ.



"Кроме того, население не осведомлено о том, как проходят карантинные мероприятия: люди считают, что приезд украинцев из Ухани в их регион на карантин равен намеренному заражению региона и распространению вируса, – поясняет Антоненко. – Такие опасения могут базироваться, к примеру, на истории с распространением кори в последние годы и недостаточными мерами борьбы с нею... На примере протестов против возвращения украинцев мы наблюдаем в действии менталитет "моя хата з краю" и отсутствие общественной солидарности. Беда может случиться с каждым, но на нее обращают внимание, только если она коснется человека лично".



Костры для "уханьских ведьм"

Аналитик Михаил Подоляк считает, что действия властей в создавшейся ситуации можно оценить лишь по критериям: плохо, очень плохо и просто отвратительно.



"История с эвакуацией куда рельефнее обнажила то, что мы и так знали о себе, но боялись сказать. Нет сегодня государства как набора ответственных сервисных институтов. А следовательно, государство не способно решить ни одну задачу, – подчеркивает аналитик. – Тем более оно не способно надлежаще отвечать на кризисы".



У нынешнего государства две стратегии – молчать и до последнего игнорировать, продолжает Подоляк. Или (если беда само собой миновала) – пафосно заявить о своих победах.



"Кроме того, – подчеркивает аналитик, – государство в его нынешнем разобранном виде вообще не умеет разговаривать с обществом, пояснять ему что-то, успокаивать. И потому общество категорически не верит государству. А дальше... Дальше начинается вообще треш, когда на местах народ выходит на улично-шинные протесты против... эвакуации собственных сограждан. Тем самым доказывая, что мы – совсем не родня современной человеческой цивилизации, а рудимент, оставшийся в средневековье с его кострами для "уханьских ведьм".

Напомним, эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

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