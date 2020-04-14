Пожар в Чернобыле: почему Украина теряет намного больше, чем просто лес

Вторую неделю в Чернобыльской зоне отчуждения бушуют пожары. В последние дни, по заявлениям активистов, ситуация стала критической. Власть обвиняют в сокрытии истинных данных и недостаточном реагировании на угрозу. Портал "Комментарии" разбирался в ситуации.

Пожар в Чернобыле: хроника событий и официальная реакция

Впервые об огненной угрозе заговорили 4 апреля, когда в Госслужбе по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили о верховом лесном пожаре на площади 20 га в районе села Владимировка Котовского лесничества. На некоторое время тема сошла на "нет", но в конце прошлой недели и в начале нынешней – разгорелась с новой силой. Как и пожары, охватывающие всё большие площади.

По состоянию на 7:00 сегодня, 14 апреля, ГСЧС сообщала о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Горят и лес, и трава. В тушении принимает участие более 400 человек и около 100 единиц техники, включая самолеты и вертолеты, которые сбросили уже более 500 тонн воды.

Полиция отрапортовала, что есть задержанные по подозрению в умышленном и неумышленном поджоге.

Правительство намерено выделить около 45 млн грн из резервного фонда госбюджета для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

А президент Владимир Зеленский анонсировал на сегодня отчет председателя ГСЧС Николая Чечеткина о состоянии с пожарами в Чернобыльской зоне. Глава государства уверяет, что "выводы не заставят себя ждать", а "общество должно знать правду и быть в безопасности".

Пожар в Чернобыле: активисты бьют в набат

О "знать правду…" – это не просто так. В своё время советские власти до последнего скрывали правду об аварии на ЧАЭС. Сейчас подобные обвинения звучат в адрес ново-украинской власти.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук обращает внимание, что если в первые дни тушили пожар на площади в 20 га, то сейчас уже речь идет о расстояние около 100 км.

Председатель "Ассоциации чернобыльских туроператоров" Ярослав Емельяненко уверяет, что огонь уже добрался до Припяти. Более того – приближается к хранилищам радиоактивных отходов. По словам Емельяненко, ситуация сложилась критическая.

Как уверяет эксперт, местная власть отчитывается, что всё под контролем, тогда как огонь стремительно захватывает новые территории.

"У меня два варианта: или до Кабмина не доводят реальную ситуацию, или правительство выбрало политику замалчивания по примеру советской власти, как в 86 году", – подчеркнул Емельяненко.

Представитель Chernobyl TOUR Дмитрий Шибалов показал, что осталось от бывшего райцентра Полесское. Там практически все частные дома добиты пожарами. Уровень радиации немного превышен, но не значительно и очень локально.

Ряд постов Ярослава Емельяненко выглядят как хроника из зоны бедствия. И таковой, по его данным, стала в эти дни зона отчуждения, охваченная огнем.





"Перестаньте делать вид, что всё в порядке! Расскажите людям, что реально происходит с огнем", – призывает он украинские власти.



Пожары в Чернобыле: есть ли причины для паники

Между тем, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пишет посты в стиле "в Багдаде всё спокойно". Он уверяет, что возгорание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) полностью исключено. Мол, это несгораемые железобетонные конструкции. К тому же, лес вокруг таких объектов вырубают в радиусе ста метров.

Пожар же, который двигался в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный", был потушен на дальних подступах ещё в понедельник утром, утверждает Геращенко.





По словам замминистра, изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается. Чиновник призвал прекратить панику, истерию и фейки вокруг пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и не мешать работе спасателей.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук также утверждает, что нет угрозы для ЧАЭС, хранилищ отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко уверен, что пожар в Чернобыле содержит целый ряд угроз. И в их числе сам факт пожара на радиоактивных хранилищах или на ЧАЭС стоит, по мнению эксперта, на последнем месте. Потому что это вряд ли допустят украинские пожарные.

"Главная проблема пожара – это паника, – считает Богдан Петренко. – В коллективной памяти еще живы воспоминания об аварии на ЧАЭС и о замалчивании ее властью. К тому же, в украинском обществе, которое стоит на пороге пика заболевания коронавирусом, создание дополнительных рисков – лишь углубляет панические настроения. А часто паника убивает больше, чем реальные угрозы".

В ближайшее время эксперт не исключает рост обращений в больницы в связи с ипохондрией от "радиоактивного поражения".

"К тому же, – продолжает Петренко, – паника формирует запросы на усиление мер безопасности. Вопрос в том, кто эту безопасность предоставит. И не станет ли следствием "панических атак" на украинское общество разочарование граждан в способности государства защитить их? Одной из стратегий навязывания Украине имиджа failed states (несостоявшееся государство, провалившееся государство – термин, применяемый для обозначения государства, которое не может поддерживать своё существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица, - ред.). Возможно, не сам поджог, но попытка искусственно направить информационное пространство вокруг пожара в преувеличение угроз – сегодня точно наблюдается".

Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов уверяет, что в Чернобыльской зоне показатели радиационного фона в норме. А огнеборцы делают свое дело.





При этом Фирсов отметил, что поддерживает инициативу правительства о повышении наказания за самовольные поджоги растительности, которые якобы и стали причиной пожара в Чернобыльской зоне.

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Кстати, соответствующее решение вчера на внеочередном заседании приняла Верховная Рада. Теперь штрафы за поджог леса или сухой травы или сухостоя вырастут в 10-15 раз, а за определенные виды нарушений предусмотрена также уголовная ответственность.

Как уточнила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, если ранее штраф за поджог сухой травы составлял от 170 до 340 грн., то теперь нужно будет уплатить до 6120 грн, а должностному лицу – до 21420 грн.





Пожар в Чернобыле: какие потери несет Украина

Председатель "Ассоциации чернобыльских туроператоров" Ярослав Емельяненко уверен, что Украина несет сейчас невосполнимые имиджевые и исторические потери.

"Несмотря на то, что горел центр Чернобыльской зоны, радиационной опасности нет. Разве что небольшое повышение фона, – рассказал Емельяненко изданию "Комментарии". – Основная опасность – для природы, для всего живого, что тут обитает и успело восстановиться после трагедии. Мы теряем одну за другой памятные локации, туристические локации, которые находятся в процессе подачи списков на наследие ЮНЕСКО. Еще в 2016 году наш "Чернобыль тур" инициировал процесс предоставления части объектов Чернобыльской зоны статуса наследия ЮНЕСКО. Лишь в конце прошлого года удалость достучаться до Министерства культуры. Была создана межведомственная рабочая группа. Мы начали составлять перечень объектов, которые могли бы войти в соответствующий список. Но теперь он будет существенно сокращен, так как пожар, бушующий полторы недели, уже уничтожил ряд таких объектов".

Так, по словам Емельяненко, выгорело село Лелев, которое показывало быт людей, живших до Чернобыльской катастрофы. Полностью выгорела и советская база отдыха "Изумрудный", сделанная из деревянных домиков, которые были украшены аутентичными рисунками.

"Лишь после того, как мы подняли шум, власти начали более адекватно реагировать на ситуацию. До этого все ориентировались на отчеты ГСЧС в стиле "всё спокойно, всё нормально, всё горит". В данный момент я как раз двигаюсь в сторону зоны – везем пожарным помощь, собранную волонтерами", – отмечает Ярослав.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко подчеркивает, что пожары в Зоне отчуждения – довольно частое явление. Крупные очаги, схожие с нынешней проблемой, были в 2015 и 2018 годах.

"Но в теперешней ситуации негативно сыграла теплая бесснежная зима и долгое отсутствие дождей в начале весны, – поясняет эксперт. – Если мы говорим об опасности для самой ЧАЭС и других объектов, таких как СХОЯТ-2, то действительно риски несущественные, поскольку лес находится на достаточном удалении. В тоже время, Зона сегодня – это не только ЧАЭС".

Во-первых, подчеркивает Чаленко, это – радиационно-экологический биосферный заповедник, где отсутствие антропогенного влияния человека создало уникальные условия для возрождения природного мира. И не сумев вовремя совладать с огнем, мы частично теряем эту удивительную жемчужину на многие годы.

Во-вторых, напоминает руководитель ЦАиС, Зона после прошлогоднего американского сериала "Чернобыль" стала "Меккой" туризма.

"А теперь, когда ряд заброшенных сёл и других интересных объектов стерты с лица земли, мы теряем и этот потенциал, – поясняет Чаленко. – Конечно, можно говорить о недостаточной реакции властей, которая вовсю сегодня занята борьбой с коронавирусом. Тем не менее, до поднятия информационной волны в течение последних десяти дней была информация о стягивании дополнительных человеческих ресурсов и техники, включая авиацию, в Зону для борьбы с огнем. И это в то время, когда большие пожары сегодня полыхают по всей Украине из-за любителей поджечь траву".

Эксперт уверен, что необходимо серьезное расследование инцидента в Чернобыле: был ли поджог сделан со злым умыслом.

"Проще всего скинуть тему на сталкеров, наводнивших это место. Часть из них действительно отличается вандализмом. "Но нельзя отвергать и других версий, – считает Игорь Чаленко. – Во-первых, сегодня нет главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения, а есть только в.и.о. То есть, это может быть попытка борьбы за власть либо желание прикрыть незаконную деятельность в прошлом, например, вырубку леса на продажу. Во-вторых, синхронность пожаров по всей Украине наталкивает на мысль об организованных поджогах с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Всё это должны проверить соответствующие органы".

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