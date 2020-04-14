Верховная Рада ужесточила наказание за поджог травы

Верховная Рада ужесточила наказание за поджог сухой травы и поддержала соответствующий законопроект. Правда, пока только в первом чтении. За законопроект проголосовали 328 народных депутатов.

Ранее ужесточить штрафы просил Кабмин. Там считают, что нынешнее наказание слишком мягкое и не может остановить поджигателей. К слову, за поджог травы и сухостоя, если это не приводит к гибели людей и масштабному бедствию, украинцы могут заплатить всего несколькосот гривен.

Новый же законопроект предусматривает увеличение штрафов сразу в 18 раз. Например, те, кто умышленно подожжет траву, лесную подстилку или камыши за городом могут даже оказаться за решеткой на два, а то и все 5 лет. Либо же заплатят штраф от 92-х до 153-х тысяч гривен. То же самое касается земель сельскохозяйственного назначения. В черте населенных пунктов за те же действия можно заплатить до 6 тысяч гривен.

Если пожар в лесу возникнет из-за неосторожного обращения с огнем, то штрафы будут меньше - от 4-х до 15-ти тысяч гривен. Это для граждан. Для юридических лиц штрафы еще выше. Предусматривает закон и наказание за загрязнение воздуха. Это может быть ограничение свободы до трех лет и штраф до 61-й тысячи гривен.

Ужесточить штрафы в Кабмине решили после того, как в Украине массово начали гореть леса и природоохранные зоны. Только за выходные таких пожаров насчитали более 30-ти. Большинство из них возникли вследствие поджога сухой травы. Но самый масштабный пожар разгорелся в Чернобыльской зоне. Леса там не могут потушить уже почти две недели подряд. А накануне огонь вплотную приблизился к Припяти, атомной электростанции и хранилищам с радиоактивными отходами, о чем "Комментарии" рассказывали ранее.

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