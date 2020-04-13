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Пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти

Активисты обеспокоены, что огонь приближается к зоне радиоактивных отходов

13 апреля 2020, 21:49
Автор:

• Татьяна Веремеева

Пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти

Пожар в Чернобыльской зоне уже достиг Припяти и совсем скоро может добраться до зоны радиоактивных отходов. Об этом сообщил председатель "Ассоциации чернобыльских туроператоров", член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Активист также отмечает, что в зоне ЧАЭС сложилась критическая ситуация. Емельяненко заявляет, что в то время, когда представители власти уверяют, что ситуация под контролем, на самом деле огонь распространяется на новые территории.

По словам Емельяненко, огонь приблизился до Припяти, до хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, осталось около 2 км.

Ранее "Комментарии" писали, что на сайте Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения сообщается, что продолжительные пожары в Чернобыльской зоне произошли по 3 основным причинам. Во-первых, огонь "пришел" в зону отчуждения из Житомирской области со стороны Древлянского заповедника. Во-вторых, на территории зоны расположены линии электропередач, от замыкания которых могла возникнуть искра, повлекшая легкое воспламенение сухой травы. И в-третьих, подозревают умышленные поджоги, поскольку фиксировались очаги пожара на далеком расстоянии друг от друга.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/pozhar-v-zone-chaes-ogon-dobralsya-do-pripyati-i-priblizhaetsya-k-hranilishcham-s-othodami-novosti-ukrainy-50081891.html
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