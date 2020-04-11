Названы 3 причины возникновения пожаров в Чернобыльской зоне

Продолжительные пожары в Чернобыльской зоне произошли по 3 основным причинам, сообщается на сайте Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Во-первых, огонь "пришел" в зону отчуждения из Житомирской области со стороны Древлянского заповедника. Во-вторых, на территории зоны расположены линии электропередач, от замыкания которых могла возникнуть искра, повлекшая легкое воспламенение сухой травы. И в-третьих, подозревают умышленные поджоги, поскольку фиксировались очаги пожара на далеком расстоянии друг от друга.

Так, всего огонь в зоне отчуждения охватил примерно 3,5 тыс. га, точную цифру не могут назвать из-за большого задымления. Нанесенный в результате пожара ущерб оценивают в десятки миллионов гривен.

"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - говорится в сообщении агентства.

Ранее портал "Комментарии" информировал, как загрязнение воздуха из-за пожара в Чернобыльской зоне повлияет на население.

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