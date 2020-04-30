Эхо разорванных боеприпасов: кому придется ответить за взрывы на военных складах Украины

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады считает, что взрывы на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область), которые произошли весной 2017 года, были вызваны подрывом специальных зарядов, заранее заложенных в землю. Полный отчет должен появиться до 1 мая, но уже понятно, что кому-то "прилетит". К тому же, намечается продолжение расследования и по другим военным складам, взлетевшим в воздух. В ситуации разбирался портал "Комментарии".

Взрывы на военных складах в Украине: история вопроса

Взрывы на военных складах в Украине стали за неполные два десятка лет скорее правилом, чем исключением. Вот 7 наиболее известных. Заметим, что в многострадальной Новобогдановке склады взлетали на воздух в течение четырех лет.

2003 год. Артемовск (после декоммунизации – Бахмут), Донецкая область.

Пожар случился 10 октября на объединенных складах боеприпасов 52-й механизированной бригады. Пламя уничтожило тогда 10 из 17 складов. Взорвалось около 3 тыс. тонн снарядов. Были повреждены 66 многоквартирных и 120 частных жилых домов, пять школ, три больницы.





Два человека получили травмы, а начальник службы ракетно-артиллерийских вооружений майор Владимир Бевз и начальник склада №14, с которого начался пожар, прапорщик Валерий Ботнарь – по восемь лет заключения. Суд лишил их воинских званий. Установлено, что военнослужащие при помощи сварки резали рельсы на складе для продажи. Искры попала в ящик с боеприпасами – и началось...

2004-й, 2005-й, 2006-й и 2007 годы. Новобогдановка, Запорожская область.



Над этими артиллерийскими складами воинской части А-2985, расположенными у села Новобогдановка, будто тяготеет проклятье.

6 мая 2004-го рванули почти 90 тысяч боеприпасов для систем "Град", "Смерч" и "Ураган". Осколки снарядов разлетались за 40 км от эпицентра огненного ЧП. Эвакуировать тогда пришлось более полутора тысяч человек. Пятеро погибли, более 80 госпитализированы с различными травмами, свыше 20 семей остались без домов. Взрывом было повреждено 4 км газопровода. Убыток составил 3 млрд 752 млн грн.





Причиной этого ЧП назвали курение возле места хранения боеприпасов. Постов лишились начальник Генштаба ВСУ Александр Затынайко и главком Сухопутными войсками Петр Шуляк.

23 июля 2005 года, в 17:20, загорелся склад на 257-й базе хранения боеприпасов. В 20:54 детонация снарядов прекратилась. Ранения получили пять человек. Причиной взрывов назвали высокую температуру воздуха, из-за чего якобы произошло самовозгорание дымовой мины.

В 2006 году – ряд новых пожаров, которые удавалось быстро локализовать. Вплоть до 9 августа, когда всё стало серьезно: очередная эвакуация, ранены четверо.

18 мая 2007 года взрыв (без пожара) произошел во время уничтожения боеприпасов. Якобы внезапно сработали снаряды, которые были повреждены в предыдущих пожарах. Итог – двое погибших, один раненый. За служебную халатность и неосторожное обращение с боеприпасами суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего начальника Новобогдановской воинской части Сергея Лилова и рядового Олега Селина. Представителю корпорации "Содружество" (занималась утилизацией боеприпасов), Борису Курбатову, дали 2,5 года лишения свободы – за служебный подлог.

2008 год. Лозовая, Харьковская область.

27 августа 2008-го, в 16:20, вспыхнул склад 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск. В арсенале воинской части №0829 площадью около 500 га хранилось 95 тысяч тонн снарядов. Взрывы начались спустя примерно два часа. Были эвакуированы все жители в радиусе 3 км от складов.





С пожаром справились через три дня, а боеприпасы детонировали до 11 сентября. Был ранен охранник одного из складов, разрушены постройки на территории воинской части, школа и несколько расположенных поблизости домов. Пожар уничтожил часть боеприпасов, две трети арсенала разминировали еще несколько лет. Суд признал виновными командира части Алексея Полякова и его заместителя Александра Заику. Следствие посчитало, что они не распорядились вовремя убрать возле склада свалку, на которой начался пожар. Оба вскоре были амнистированы.

2015 год. Сватово, Луганская область.

Склады Минобороны, расположенные не просто в зоне проведения АТО, но и фактически в черте города, загорелись 29 октября. В арсенале, по данным Луганской областной военно-гражданской администрации, находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов различной модификации. В результате взрывов погибли трое военных и одна местная жительница, были повреждены около 60 многоэтажек, свыше 580 частных домов, два десятка объектов соцсферы. На восстановление Кабмин выделил тогда более 52 млн грн.





В отличие от предыдущих расследований, тут начались явные "сбои". Сперва было открыто уголовное производство по статье "терроризм". Позднее в военной прокуратуре назвали причиной ЧП служебную халатность должностных лиц, в частности начальника склада. Комиссия Минобороны и вовсе установила, что возгорание произошло в результате… пуска сигнальной ракеты, попавшей на территорию из-за пределов склада. Военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что за неделю до взрыва единственную пожарную машину, которая должна была находиться на складе, отправили в другое место.

В конце концов, во всём обвинили военнослужащего воинской части А1479 майора Александр Литвиненко. И хоть в процессе выяснилось, что его командировали на сватовский склад для приема и выдачи боеприпасов, именно он остается под стражей по сей день. Хоть, по мнению ряда экспертов, Литвиненко просто стал "стрелочником".

2017 год. Балаклея, Харьковская область.

Около 3:00 ночи 23 марта взрывная чума добралась и до арсенала боеприпасов в Балаклее. Огонь охватил тогда несколько площадок хранения танковых и артиллерийских снарядов большого калибра. Люди под рев летящих осколков и снарядов покидали зону поражения. Но спаслись не все. В результате взрывов пострадало пять человек, погибло две женщины. Всего же в 10-километровую зону поражения попали 36 тысяч человек. Пять домов в Балаклее были разрушены, более 300 – повреждены. Восстановительные работы финансировали из резервного фонда госбюджета. Всего было потрачено около 150 млн грн.





Пожар, уничтоживший, по словам министра обороны Степана Полторака, 70% боеприпасов, удалось потушить к 26 марта. Очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца.

При этом ВСК, проводившая расследование с осени прошлого года, уверяет, что в результате взрывов уничтожено более 91% боеприпасов, а убытки превысили 12 млрд грн.

Основной версией взрывов в Балаклее тогда назвали теракт. Якобы перед пожаром на складе был слышен гул аппарата, похожего на беспилотник. Бессменный с 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что считает поджог арсенала прямым актом агрессии России.

2017 год. Калиновка, Винницкая область.

Склады в Калиновке рванули вечером 26 сентября, аккурат в день рождения пятого президента Петра Порошенко. Тогда пришлось даже закрывать воздушное пространство в радиусе 50 км, изменять график движение почти 50 поездов.

На складах хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов, включая ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Спасатели изъяли тогда более 3,3 тыс. взрывоопасных предметов при разминировании.





Известно о двух пострадавших в результате происшествия, начавшегося, по словам тогдашнего премьера Владимира Гройсмана, из-за "внешней причины".

9 ноября 2017 года военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила, что был составлен протокол в отношении начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майора Б. за халатное отношение к военной службе. В сентябре 2018-го генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "все возможные и невозможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были нарушены". По его словам, к ответственности собираются привлечь десятки должностных лиц. Но дело, похоже, спустили на тормозах.

В сентябре 2019 года, уже после смены власти, на территории военных складов в Калиновке опять прогремели взрывы. Как выяснилось, из-за горения около двух гектаров сухой травы произошло задымление на территории технического арсенала. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации. Пострадавших не было. Ситуацию быстро урегулировали.

2018 год. Ичня, Черниговская область.

Боеприпасы на территории 6-го арсенала Минобороны в районе поселка Дружба Ичнянского района начали взрываться в ночь на 9 октября. Из 16-километровой зоны возможного поражения (Ичня и 30 прилегающих сел) эвакуировали свыше 12,5 тысячи человек. Десятки граждан обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие, причиной чего стаи взрывы на арсенале.





Военный прокурор Центрального региона Григорий Рябенко назвал причиной пожара и взрывов диверсионную деятельность неустановленных лиц, которые проникли на техническую территорию. Также сообщалось, что за несколько дней до взрывов в населенных пунктах вблизи складов возникли перебои с мобильной связью, а на украинско-российской границе заметили спецавтомобили, которые, вероятно, перевозили беспилотники.

Взрывы на военных складах в Украине: новая метла

31 октября 2019 года, вскоре после смены власти, новая Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования взрывов на военных складах страны в период с 2014 по 2018 годы. Кроме ЧП в Сватово, Ичне, Калиновке и Балаклее расследовать собирались происшествие, которое случилось 20 мая 2014-го в Кривом Роге. Как-никак – родной город нового президента. Тогда на территории 17-й танковой дивизии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ загорелись склады с танками, полностью заправленными топливом и с полными боекомплектами. Взрывы от детонирующих боеприпасов были слышны в радиусе нескольких километров.

Планировалось, что ВСК, куда вошли представители всех фракций (но в основном – от "Слуги народа") будет действовать шесть месяцев, после чего представит отчет на одном из пленарных заседаний парламента.

Время действия ВСК истекает. А с пленарными заседаниями в последнее время не задалось – в силу карантинных мер из-за коронавирусной инфекции. И всё же, начиная с 26 апреля председатель ВСК, глава фракции СН Давид Арахамия, с завидной регулярностью публикует на своей странице посты, посвященные расследованию. А также раздает интервью по этому поводу.

Нардеп подчеркивает, что ВСК не подменяет собой орган досудебного расследования и не устанавливает те обстоятельства, которые должны устанавливать следователь и прокурор, Арахамия всё же утверждает, что взрывы в Балаклее были спланированы. И что проводили его местные "диверсанты", а не залетные беспилотники.

По словам руководителя ВСК, экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого, собственно, всё началось, стал подрыв специальных зарядов, заранее заложенных в землю. Представлены также определенные документы, фото воронок.

Подчеркивается, что председателю СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила разногласия между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. "По сути, речь идет о фальсификации материалов уголовного производства", – уверяет Арахамия.

Учитывая, что расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось, ВСК, по словам ее руководителя, приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Бокариуса. Ее результаты якобы и показали, что воронка в районе первых взрывов образовалась заранее заложенной взрывчатки.





По словам Арахамии, до 1 мая, согласно закону, ВСК должна представить полный отчет. Но так как за это время успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из пяти объектов – и частично начали Калиновку, члены комиссии будут настаивать на продолжении ее работы еще на 6 месяцев. Не исключается, что могло происходить "серийное" – преднамеренное – уничтожение боеприпасов.

Взрывы на военных складах в Украине: кто может попасть под удар

Под прицелом сейчас – представители прошлой власти. И желающих ударить по ним, в том числе посредством эха взрывов на военных складах, – хватает. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардеп Виктор Медведчук уже требует привлечения к ответственности генпрокурора и председателя СБУ времен взрывов в Балаклее – Юрий Луценко и Василия Грицака соответственно. Ссылаясь на данные ВСК, Медведчук отмечает, что экс-генпрокурор и бывший глава СБУ, "вводя в заблуждение следствие, пытаясь умышленно скрыть реальных преступников, направляя следствие по ложному пути и фактически покрывая исполнителей и организаторов этого преступления, тиражировали версию о якобы российском беспилотнике, несостоятельность которой также установлена комиссией".

По мнению лидера ОПЗЖ, "Грицак и Луценко, как и другие виновные лица, должны понести уголовную ответственность".

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает большой радостью для избирателей Украины, которые голосовали за Зеленского и СН, то, что стремительное падение рейтинга подталкивает новые власти к выполнению предвыборных обещаний. В том числе – касательно установления истины во многих громких делах.

"Хоть ВСК и является политическим органом (ведь она создана из депутатов ВР), но ее заключения базируются на экспертизе и доказательствах, заслуживающих, как минимум, внимания, – подчеркивает Олег Стариков изданию "Комментарии". – Конечно, они должны быть рассмотрены тщательным образом. Не исключаю, что даже в ходе судебного разбирательства. Следует заслушать все лица, которые имеют отношение и к взрывам, и к их расследованию в прошлые годы. В том числе интересно послушать бывших руководителей страны, центральных органов исполнительной власти, сектора обороны и безопасности, руководителей следственных групп, которые вели расследование данного дела".

По мнению эксперта, следует добиться передачи материалов расследования из Харьковского управления СБУ в главное следственное управление СБУ, которое базируется в Киев. И на более высоком уровне провести следственные действия.

"То, что сейчас происходит – очень позитивно, – считает Стариков. – Будем надеяться, это приведет к открытому судебному процессу – и открытию истины".

Взрывы на военных складах в Украине: роль политики

Впрочем, некоторые эксперты видят в происходящем и политический аспект. Так, профессор, научный советник адвокатского объединения "Barristers" Борис Бабин подчеркивает, что выводы ВСК официально еще не обнародованы. И об их возможном содержании известно исключительно со слов Арахамии, спикера от парламентской фракции правящей партии.

"Эти политические заявления опираются исключительно на якобы экспертизу харьковского института, подчиненного Минюсту, – говорит Борис Бабин. – Общеизвестна политическая ангажированность данных экспертных учреждений Минюста, десятилетиями подчиненных небезизвестному господину Рубану в духе "чего изволите" при любых обитателях Банковой. То есть, сейчас всё представляется таким образом: экспертное учреждение СБУ отказалось подтверждать выгодную нынешней власти версию самоподрывов. И эту версию берется подтвердить учреждение, которое по звонку желтого телефона очень убедительно распишет, что склады взорвали марсиане. Так высшей украинской властью обеляются до кристальной чистоты глаза Путина, в которые столь приятно любоваться и искать в них свое маленькое отражение. Ведь теперь выходит, что никаких диверсий врага и не было. А был якобы самоподрыв "преступной хунты". Что ж, думаю, следующая экспертиза такого рода распишет, как ВСУ бомбит мирных жителей Донбасса".

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний подчеркивает: судя по тональности уже происшедший выступлений представителей ВСК, депутаты отвергнут предыдущие версии о причинах взрывов – и будут политизировать расследование.

"Правящая партия пытается перетащить в Верховную Раду инфоповоды по расследованиям деятельности власти предыдущей, – считает Юрий Подорожний. – Ведь ни Генпрокуратура, ни ГБР не могут выдвинуть какие-то вменяемые обвинения Петру Порошенко – то ли из-за отсутствия поводов для таких обвинений, то ли из-за банальной неспособности руководства этих органов проводить расследования… И это пугает. Если правоохранительные органы по резонансным преступлениям не способны показать хоть какой-то результат, на что тогда надеяться обычным гражданам?".

Эксперт отмечает: главный акцент пресс-конференции, которую дали на днях Давид Арахамия и еще один член ВСК, нардеп Ирина Верещук, был сделан на том, что, по их убеждению, версия с российским беспилотником – ошибочна.

"И здесь возникает ряд вопросов. Прежде всего – достаточно ли у депутатов квалификации делать такие заявления – вопреки материалам следствия? И не новая ли это политика: что бы ни произошло – Россия не виновата? Пока ясно одно – к 1 мая, когда будут обнародован полный отчет ВСК, начнется новый этап политических разборок, – уверен Подорожний. – И они очень удобны СН, учитывая, что в этом году должны состояться плановые местные выборы".

Как ранее писали "Комментарии", в связи с отсутствием заработка на карантине и растущей безработицей в Украине начали взрывать банкоматы.

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