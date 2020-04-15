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Отголоски безработицы: украинцы начали взрывать банкоматы

В Голосеевском районе Киева злоумышленники взорвали банкомат “ПриватБанка”

сегодня, 10:55
Автор:

• Елена Волкова

Отголоски безработицы: украинцы начали взрывать банкоматы

В связи с отсутствием заработка на карантине и растущей безработицей в Украине начали взрывать банкоматы. В ночь на среду, 15 апреля, в помещении магазина по ул. Покотило, 7 в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв. Как передают пользователи в соцсетях, злоумышленники взорвали банкомат “ПриватБанка”.

Пока в полиции не комментируют подробности произошедшего. Известно лишь, что в данный момент на месте работают следователи и оперативники.

Недавно аналогичное преступление произошло в Харькове, где двое мужчин взорвали банкомат, похитили более миллиона гривен и скрылись на велосипедах. Впрочем, задержать их удалось по горячим следам: похитителями оказались 26-летний уроженец Запорожья, бывший полицейский, и 44-летний харьковчанин.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе во время учений взорвался миномет. Погиб один военный, еще восемь были ранены. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Именно там будут выяснять, что именно произошло на полигоне. Сейчас известно, что стрельбы были плановыми.


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Источник: https://comments.ua/
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