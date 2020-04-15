Государственное регулирование цен на продукты и взрыв миномета на Донбассе: новости, которые вы могли пропустить

Государственное регулирование цен

Цены на отдельные группы товаров отныне будет регулировать государство. Речь идет о некоторых продуктах питания из так называемой социальной группы, а также отдельные медицинские товары. Мониторинг будут осуществлять до окончания чрезвычайной ситуации, рассказал руководитель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко: "Всего в списке 10 продуктов, еще 8 медпрепаратов и 2 медтовара. Если заведения торговли планируют повысить на них цену, они в электронной форме обязаны сообщить об этом Госпродпотребслужбу". При этом государственное регулирование не будет распространяться на поставщиков и производителей. Оказались в списке: мука, сахар, гречка, молоко, хлеб, яйца, макароны, курица, вода без газа и сливочное масло, а также медицинские маски и перчатки. Все эти продукты отечественного производства.





Антирекорд смертности

В США достигли нового антирекорда смертности. За сутки там умерли от коронавируса более 2-х тысяч человек, а именно 2 129. Таким образом общее число погибших от Covid-19 в США выросло до 26 047, сообщает CNN. Столь высоких показателей смертности за сутки в США еще не было. При этом страна остается эпицентром коронавируса в мире. С начала вспышки и до сегодня там зафиксировали 609 тысяч случаев инфицирования. Почти 40 тысяч пациентов выздоровели.





Прекращения финансирования ВОЗ

В разгар пандемии президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Пока это временное решение. Американские специалисты собираются проанализировать, насколько эффективно в ВОЗ реагируют на вспышку коронавируса и кризис, связанный с ней. Об этом Трамп заявил во время традиционного брифинга в Белом доме. Провести расследование Трамп поручил администрации Белого дома. Сам он считает, что ВОЗ со своими обязанностями не справляется и поэтому должна понести за это ответственность. Ежегодно США перечисляли в бюджет организации около 400-500 миллионов долларов.





Взрыв на Донбассе

На Донбассе во время учений взорвался миномет. Погиб один военный, еще восемь были ранены. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Именно там будут выяснять, что именно произошло на полигоне. Сейчас известно, что стрельбы были плановыми. Военные должны были отработать тактику поражения целей с 82-мм миномета. Погиб 24-летний солдат роты спецназа, который находился во время взрыва ближе всего к оружию. Следователи осматривают место происшествия и назначили ряд экспертиз.





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