Что звезды сулят в 2020 году Украине: астрологи сделали прогноз для страны на грядущий год

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Покровительница
2020-го года - белая металлическая Крыса - именно с нее начинается цикл
Восточного календаря. По словам астрологов, это животное любит изменения, поэтому
мы можем ожидать перемен, как в личной жизни, так и в структуре власти,
политике, экономике, законах и социуме. Какой год пророчат звезды нашей стране "Комментариям" рассказали астрологи.
2020 год для Украинеы: обновление и
перемены в сферах земли и недвижимости
Как рассказала
практикующий астролог, член Международного общества астрологических
исследований США (ISAR) Татьяна
Чайковская, звезды пророчат Украине в январе и феврале сюрпризы и
неожиданности, связанные с внешнеполитической и финансовой сферами. А в
сентябре и октябре - укрепление армии и властных структур.
"Очень значимым
будет декабрь 2020 года и начало января 2021 года, - отмечает Чайковская. -
Поскольку одно из великих соединений - Юпитера и Сатурна - попадает на Сатурн в
карте Украины, а это значит, что начнется новый отсчет и формат, требующий
изменений, реформ, вписывания страны в новую матрицу и пространство, с учетом
инфо- и геополитики. Если этого не произойдет, а в запасе еще целый год, то
можно будет наблюдать большой отток "трудовых и мозговых" ресурсов за рубеж".
Следующий год
обещает быть мощным по событиям, удивительным по масштабности и особенным в
силу планетных конфигураций, говорит Татьяна Чайковская. Так, в 2020 году
произойдет "три великих соединения".
"Первая ударная
волна, а именно первое глобальное соединение произойдет 12 января, когда Сатурн
- планета власти - соединится с Плутоном, отвечающим за большие ресурсы, мощную
трансформацию и процессы полной перестройки в знаке структуры и управления –
Козероге. Этот аспект может как трансформировать, так и хорошенько встряхнуть
действующие институты власти. То есть, преобразовать и поставить на новые
рельсы, либо, если власть не захочет меняться и что-то менять, то это, как
правило, приводит к диктатуре и закручиванию гаек, - говорит астролог. - Пики
напряжения приходятся на периоды: с января и до середины февраля, а затем с
середины сентября и до середины октября. А поскольку Сатурн отвечает за
границы, как личные, так и государственные, землю, недвижимость, то большие
преобразования коснутся этих тем вплотную".
Вторая волна
сюрпризов продолжится 5 апреля, 30 июня и 12 ноября.
"Юпитер связан с
религией, идеями, образованием, заграницей, а в соединении с мощным Плутоном он
будет влиять на финансовые темы, налоги, кредиты, корпоративные фонды, -
говорит Чайковская. - Как в финансовом секторе, так и в политике, сможем
наблюдать схватку мировых лидеров с выяснением, кто из них круче. Главное,
чтобы у них хватило мудрости не доводить все это до высокого градуса накала".
Третья волна
случится 21 декабря, когда Юпитер соединится с Сатурном в Водолее - такое
соединение символически закроет эпоху Земли, а вместе с ней и культ материального,
а также обозначит тренды на ближайшие десятилетия.
"В приоритете
будут новые технологии, информация, электроника, робототехника, научные
исследования, в общем, старый консервативный мир начинает рушиться, а вместе с
ним и старые, консервативные, неповоротливые системы и корпорации - мы вступаем
в эпоху обновления и начинаем вовсю ощущать Эру Водолея, - поясняет астролог. -
Поэтому кто не перестроится - должен будет уйти со взлетной полосы. Интернет и
социальные сети - это только начало, объединение людей по ментальному признаку
усилится, то есть, общение, коммуникации выйдут на первый план и Земля будет
прошита информационными сетями, поэтому в этот период мыслеформы каждого будут
важны как никогда. Умные роботы, летающие автомобили, электронные деньги, общее
информационное пространство и другие чудеса фантастов начнут реализовываться
наяву".
Как отметила
астролог Татьяна Чайковская, 2020 год - это год шести затмений (10 января, 5 и
21 июня, 5 июля, 30 ноября, 14 декабря), которые будут проходить по осям:
Рака-Козерога (дома и карьеры) и Близнецов-Стрельца
(философско-интеллектуальная ось).
"Соответственно
будут затрагиваться и преобразовываться темы власти и властных кабинетов,
коммуникаций и выстраивания диалога с ближними и дальними соседями. Интересно,
что затмения мощно затрагивают карты Украины, России и США, поэтому тряски и
встряски неминуемы", - рассказала астролог.
2020 год для Украины: вероятность
кризиса и окончания полномочий президента
О важных
изменениях после начала цикла Сатурн-Плутон 12 января 2020 года говорит
астролог, кандидат психологических наук Лариса Гресь.
"Процессы данного
цикла будут носить кардинальный характер и связаны с границами, землями,
территориями, законами, правилами, госструктурами, - рассказывает астролог. - Начало
цикла ложиться на первый дом карты Украины и сообщает нам о глобальных
трансформационных процессах в государстве – решительных и жестких. Об
ограничениях, с которыми нам придется столкнуться в период этого цикла,
финансовом кризисе и конфликте внутри структуры власти, а также о существенных
изменениях границ государства, переустройстве самого внутреннего уклада
государства, всей системы управления государством".
Астролог
напоминает, что предыдущий год Крысы – 2008-ой, когда в мире начался
финансово-экономический кризис, который проявился в виде сильного снижения
основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой,
впоследствии переросшего в глобальную рецессию экономики. По словам Гресь,
идущий год также может нести мировой финансовый кризис и одновременно
политический кризис, поскольку ряд астрологических показателей несут информацию
о схожести планетарных конфигураций 2008 и 2020 годов.
"2020 год несет
Соединение Мутации в Воздухе, а значит -
смену всех жизненных приоритетов на долгие, долгие годы. Идет смена
эпох, и соединение Сатурна и Юпитера в знаке Водолея, в одной из самой жестких
стихий, обещают события, которые запомнятся, как разрушающие, - продолжает
астролог. - Рушиться и меняться будет все, что нежизнеспособно: несостоятельные
модели политической, экономической и финансовой систем, несостоятельный
жизненный уклад, системы ценностей, мировоззренческие взгляды, которые уже не
способствуют развитию. И этот разрушающий
этап будет продолжителен".
Есть вероятность,
отмечает Гресь, что знаковые перемены начнут приходить уже со второй половины
января 2020 года. Предвестником этих перемен будет Лунное затмение 10 января: национальная
валюта может начать свой путь к существенному падению. Также астролог
рассказала, что на протяжении трех лет будет постоянно идти смена власти,
перестройка государства и государственного аппарата. Есть вероятность, отмечает
Гресь, что президент сложит свои полномочия через 3 или 3,5 года.
"Мала вероятность
прекращения военных действий, так как положение планет будет только
способствовать агрессии. Будет расти и недовольство среди населения", -
добавила астролог.
Отметим, что год
Крысы начнется 25 января 2020 года и закончится 12 февраля 2021 года, а встречать
Новый год мы будем все еще в компании Свиньи.
Ранее
"Комментарии" сообщали, что
эксперты спрогнозировали, какие провалы и прорывы возможны в Украине в 2020
году.
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