Что звезды сулят в 2020 году Украине: астрологи сделали прогноз для страны на грядущий год

Покровительница 2020-го года - белая металлическая Крыса - именно с нее начинается цикл Восточного календаря. По словам астрологов, это животное любит изменения, поэтому мы можем ожидать перемен, как в личной жизни, так и в структуре власти, политике, экономике, законах и социуме. Какой год пророчат звезды нашей стране "Комментариям" рассказали астрологи.

2020 год для Украинеы: обновление и перемены в сферах земли и недвижимости

Как рассказала практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская, звезды пророчат Украине в январе и феврале сюрпризы и неожиданности, связанные с внешнеполитической и финансовой сферами. А в сентябре и октябре - укрепление армии и властных структур.

"Очень значимым будет декабрь 2020 года и начало января 2021 года, - отмечает Чайковская. - Поскольку одно из великих соединений - Юпитера и Сатурна - попадает на Сатурн в карте Украины, а это значит, что начнется новый отсчет и формат, требующий изменений, реформ, вписывания страны в новую матрицу и пространство, с учетом инфо- и геополитики. Если этого не произойдет, а в запасе еще целый год, то можно будет наблюдать большой отток "трудовых и мозговых" ресурсов за рубеж".

Следующий год обещает быть мощным по событиям, удивительным по масштабности и особенным в силу планетных конфигураций, говорит Татьяна Чайковская. Так, в 2020 году произойдет "три великих соединения".

"Первая ударная волна, а именно первое глобальное соединение произойдет 12 января, когда Сатурн - планета власти - соединится с Плутоном, отвечающим за большие ресурсы, мощную трансформацию и процессы полной перестройки в знаке структуры и управления – Козероге. Этот аспект может как трансформировать, так и хорошенько встряхнуть действующие институты власти. То есть, преобразовать и поставить на новые рельсы, либо, если власть не захочет меняться и что-то менять, то это, как правило, приводит к диктатуре и закручиванию гаек, - говорит астролог. - Пики напряжения приходятся на периоды: с января и до середины февраля, а затем с середины сентября и до середины октября. А поскольку Сатурн отвечает за границы, как личные, так и государственные, землю, недвижимость, то большие преобразования коснутся этих тем вплотную".

Вторая волна сюрпризов продолжится 5 апреля, 30 июня и 12 ноября.

"Юпитер связан с религией, идеями, образованием, заграницей, а в соединении с мощным Плутоном он будет влиять на финансовые темы, налоги, кредиты, корпоративные фонды, - говорит Чайковская. - Как в финансовом секторе, так и в политике, сможем наблюдать схватку мировых лидеров с выяснением, кто из них круче. Главное, чтобы у них хватило мудрости не доводить все это до высокого градуса накала".

Третья волна случится 21 декабря, когда Юпитер соединится с Сатурном в Водолее - такое соединение символически закроет эпоху Земли, а вместе с ней и культ материального, а также обозначит тренды на ближайшие десятилетия.

"В приоритете будут новые технологии, информация, электроника, робототехника, научные исследования, в общем, старый консервативный мир начинает рушиться, а вместе с ним и старые, консервативные, неповоротливые системы и корпорации - мы вступаем в эпоху обновления и начинаем вовсю ощущать Эру Водолея, - поясняет астролог. - Поэтому кто не перестроится - должен будет уйти со взлетной полосы. Интернет и социальные сети - это только начало, объединение людей по ментальному признаку усилится, то есть, общение, коммуникации выйдут на первый план и Земля будет прошита информационными сетями, поэтому в этот период мыслеформы каждого будут важны как никогда. Умные роботы, летающие автомобили, электронные деньги, общее информационное пространство и другие чудеса фантастов начнут реализовываться наяву".

Как отметила астролог Татьяна Чайковская, 2020 год - это год шести затмений (10 января, 5 и 21 июня, 5 июля, 30 ноября, 14 декабря), которые будут проходить по осям: Рака-Козерога (дома и карьеры) и Близнецов-Стрельца (философско-интеллектуальная ось).

"Соответственно будут затрагиваться и преобразовываться темы власти и властных кабинетов, коммуникаций и выстраивания диалога с ближними и дальними соседями. Интересно, что затмения мощно затрагивают карты Украины, России и США, поэтому тряски и встряски неминуемы", - рассказала астролог.

2020 год для Украины: вероятность кризиса и окончания полномочий президента

О важных изменениях после начала цикла Сатурн-Плутон 12 января 2020 года говорит астролог, кандидат психологических наук Лариса Гресь.

"Процессы данного цикла будут носить кардинальный характер и связаны с границами, землями, территориями, законами, правилами, госструктурами, - рассказывает астролог. - Начало цикла ложиться на первый дом карты Украины и сообщает нам о глобальных трансформационных процессах в государстве – решительных и жестких. Об ограничениях, с которыми нам придется столкнуться в период этого цикла, финансовом кризисе и конфликте внутри структуры власти, а также о существенных изменениях границ государства, переустройстве самого внутреннего уклада государства, всей системы управления государством".

Астролог напоминает, что предыдущий год Крысы – 2008-ой, когда в мире начался финансово-экономический кризис, который проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой, впоследствии переросшего в глобальную рецессию экономики. По словам Гресь, идущий год также может нести мировой финансовый кризис и одновременно политический кризис, поскольку ряд астрологических показателей несут информацию о схожести планетарных конфигураций 2008 и 2020 годов.

"2020 год несет Соединение Мутации в Воздухе, а значит - смену всех жизненных приоритетов на долгие, долгие годы. Идет смена эпох, и соединение Сатурна и Юпитера в знаке Водолея, в одной из самой жестких стихий, обещают события, которые запомнятся, как разрушающие, - продолжает астролог. - Рушиться и меняться будет все, что нежизнеспособно: несостоятельные модели политической, экономической и финансовой систем, несостоятельный жизненный уклад, системы ценностей, мировоззренческие взгляды, которые уже не способствуют развитию. И этот разрушающий этап будет продолжителен".

Есть вероятность, отмечает Гресь, что знаковые перемены начнут приходить уже со второй половины января 2020 года. Предвестником этих перемен будет Лунное затмение 10 января: национальная валюта может начать свой путь к существенному падению. Также астролог рассказала, что на протяжении трех лет будет постоянно идти смена власти, перестройка государства и государственного аппарата. Есть вероятность, отмечает Гресь, что президент сложит свои полномочия через 3 или 3,5 года.

"Мала вероятность прекращения военных действий, так как положение планет будет только способствовать агрессии. Будет расти и недовольство среди населения", - добавила астролог.

Отметим, что год Крысы начнется 25 января 2020 года и закончится 12 февраля 2021 года, а встречать Новый год мы будем все еще в компании Свиньи.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты спрогнозировали, какие провалы и прорывы возможны в Украине в 2020 году.