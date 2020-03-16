Карантин из-за коронавируса в Украине: насколько оправданы ограничения от украинской власти





Украинские правительство и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи со вспышкой острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом, ввели карантин внутри страны, закрыли границы для иностранцев и авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. Портал "Комментарии" разбирался вместе с экспертами, насколько оправданы и своевременны эти меры, и к чему они могут привести.

Первым под удар попал Китай, но именно Европа в данный момент является центром пандемии коронавируса (Covid-19). Согласно данным за 15 марта, странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (около 22 тыс. зараженных), Иран (около 13 тыс.) и Южная Корея (свыше 8 тыс.).

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала около 160 тыс. случаев заболевания в более чем 120 странах. Умерли от этой новой напасти около шести тысяч человек.

В Украине на данный момент официально подтверждена одна такая смерть – умерла инфицированная коронавирусом 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область). Она обратилась к врачам слишком поздно и имела осложнения в виде воспаления легких. Уже известно, что именно люди преклонного возраста чаще всего становятся жертвами коронавируса.

По состоянию на 15 марта в Украине зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая Covid-19: два в Черновицкой области и один в Житомирской (тот самый летальный).

За распространением коронавируса по нашей стране можно наблюдать на онлайн-карте.

Украинские власти из статуса наблюдателей за многими процессами (в том числе – спадом промпроизводства, псевдореформами и продолжающимися коррупционными играми), наконец, перешли к активному противодействию вирусу.

Антикоронавирусные меры в Украине: что именно ввели

С 12 марта в Украине методично вводят масштабные меры, направленные на "купирование" коронавируса.

Первой "ласточкой" стали карантинные меры, которые ввели по всей стране решением правительства от 11 марта. Они будут действовать с 12 марта по 3 апреля, включая в себя:

– ограничения на проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек (за исключением мер государственной необходимости);

– спортивные соревнования можно проводить лишь с разрешения международных организаций и без зрителей;

– карантин в учебных заведениях (детсады, школы, внешкольные заведения, ПТУ, вузы) сроком на три недели, обучение будет проводиться дистанционно;

В аэропортах был введен усиленный режим текущей дезинфекции, выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров.

13 марта после заседания СНБО относительно ситуации с коронавирусом было принято решение ужесточить меры противодействия эпидемии. 14 марта на заседании Кабмина гайки еще чуть "докрутили". На данный момент известно, что:

– с начала суток 16 марта Украина на две недели (пока) закрывает границу для иностранцев (исключение составляют: постоянно или временно проживающие в нашей стране, в частности представителей официальных международных организаций и дипломатических миссий, члены их семей; супруги или дети граждан Украины; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств; члены экипажей);

– с 17 марта на две недели украинские границы будут закрыты для авиационных, железнодорожных и автобусных сообщений (граждане Украины, которые не смогут вернуться домой этими видами транспорта, должны обратиться в украинское консульство – их обещают вернуть домой отдельными нерегулярными рейсами);

– для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты;

– после закрытия границ украинские граждане смогут въехать в Украину, но должны будут пройти температурный скрининг и при необходимости – обсервацию;

– на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения;

– грузовые пункты пропуска (авиа, железнодорожные, морские и автомобильные) продолжат работать, экспортные и импортные перевозки не будут останавливать;

– национальный почтовый оператор "Укрпочта" работает без изменений, так что пенсии, соцвыплаты, корреспонденцию обещают доставлять вовремя;

– Антикризисный штаб по противодействию распространению в Украине коронавируса SARS-CoV-2 перевели на круглосуточный режим;

– в каждом регионе будут назначены главные санитарные врачи, задача которых – отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах;

– Кабмин уже выделил 100 млн гривень на средства индивидуальной защиты: в больницы переданы миллионы масок, закупаются сотни тысяч тестов, экспресс тестов.

С соответствующими разъяснениями выступили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль. Последний призвал украинцев не только отказаться от международных поездок, но и не путешествовать между городами Украины из-за коронавируса.

Минздрав не просто призывал граждан оставаться дома во время карантина (меньше контактов, мойте руки с мылом и так далее), но и запустил на Facebook хэштег (#ЗалишаюсяВдома), создав рамку для фото в соцсети в целях поддержки этой идеи.

Не опережение

"Закрытие украинской границы – следствие того, что Европа далеко не идеально сработала в ситуации с коронавирусом, – считает директор Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк. – Она показала себя максимально расхлябанной, не готовой к вызовам. По статистике распространения, Китай, откуда пошел вирус, отлично справился с проблемой: 0,2% зараженных на 100 тысяч населения. А в Италии, к примеру, на 100 тысяч населения 16% зараженных. Европейцы могли бы закрыть границы, ввести карантинные меры раньше, чем сделали это. Еще неделю назад в аэропортах Европы все кашляли-чихали. А теперь именно европейские страны – эпицентр эпидемии".

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен, что введенные украинскими властями меры противодействия эпидемии абсолютно оправданы: "Когда делается выбор между жизнью человека и ограничением его прав, жизнь – важнее. Тем более, что мы идем в фарватере того, что делают демократические развитые страны, также серьезно ограничивающие права своих граждан в связи с атакой коронавируса".

Михаил Железняк уверен, что в политическом смысле оппозиционные силы будут трактовать ту же карантинную меру (более 200 не собираться) как посягательство на конституционное право на протест. Он также считает, что Украина закрытием границы вовсе не идет на опережение ситуации (как пытаются представить власти).

"Скорее показывает, что не готова к полномасштабной эпидемии ввиду отсутствия необходимых медикаментов, возможности установить диагноз, нужного количества боксов, термокостюмов, – поясняет политэксперт. – Перед тем, как закрывать границу, важно, чтобы госрезервы были максимально полными. Речь о зерне, крупах (включая пресловутую гречку), лекарствах, одежде и так далее. У нас этот пункт уже нарушен, потому что запас тех же марлевых масок (которые на самом деле никак не могут вас защитить от эпидемии, но которые разметают в аптеках и везут контрабандой) обновлялся лет 30 лет назад. Премьер уверяет, что в Украине готово 12 тысяч мест в инфекционных стационарах. Между тем, насколько мне известно, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям на данный момент – всего 16 аппаратов для вентиляции легких. В больницах Киева – "аж" четыре таких аппарата. Так что шансы спасти всех нуждающихся – невелики. Потому крайне важно сейчас ускорить переговоры с международными партнерами в вопросе получения гуманитарной помощи и расширения такого оборудования".

Паника и экономика

Президент призвал население не паниковать и заявил, что "гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса". Также Зеленский уверял, что в украинских аптеках появятся лекарства и маски, а также передвижные лаборатории для проверки на коронавирус. И просил магазины не завышать цены на продукты.

"Что касается экономических последствий, то спекуляция неизбежна, сколько бы ни грозила власть карами за это, – считает Михаил Железняк. – Эксперты сходятся во мнении, что крупные производители и дистрибьюторы услышат просьбу президента – и не будут спекулировать. Но "мелкие лавочники" ситуацией воспользуются однозначно".

По мнению Алексея Дорошенко, введенные ограничения негативно отразятся на экономической ситуации.

"Когда человек не работает, а вынужденно отдыхает, недополучает он, бизнес, к которому он причастен, вся страна, – поясняет эксперт. – Безусловно, будет сокращение личных накоплений, поступлений в госбюджет, замедление экономики. Вопрос даже не в том как повлияет (повлияет – однозначно) ситуация с коронавирусом на экономику, а как долго это продлится. Одно дело, если две недели, на которые сейчас закрывают границы и прерывают сообщения. Другое – если на более длительный срок. Под удар ведь попадает не только Украина, но и экономики наших партнеров, военно-политических союзников. Страдают Италия, Польша, которые являются основным местом работы трудовых мигрантов с Украины. Соответственно, страдают и украинские гастарбайтеры. Закрывается ведь не только Украина. Польша тоже прервала транспортное сообщение с другими странами (начиная с 15 марта предварительно на 10 дней иностранцам запрещен въезд в страну, а поляки, возвращающиеся на родину, должны будут провести две недели в карантине, – ред.). То есть, миграция будет меньше. Украинцы, которые работали и зарабатывали за рубежом, будут вынуждены или возвращаться, или тратить, а не зарабатывать. Однозначно, всем придется затянуть пояса".

В то же время Дорошенко призывает видеть не только угрозы, но и возможности.

"В связи с карантином и прочими предупредительными мерами, в Украине (да и в мире) активнее развивается дистанционная форма работы. Если ранее это было, как правило, присуще работникам IT-сферы, журналистам, то теперь на "дистанционку" переходят те же чиновники, – говорит эксперт. – И впредь, когда бизнес будет выбирать модель работы, он станет делать это с прицелом на возможность очередной эпидемии. И переходить с модели "фейс ту фейс" на дистанционную. Хотя бы частично. Так что нужно рассматривать не только потери, но и возможности".

Комментируя панические настроения в Украине и мире, Дорошенко обращает внимание, что люди зачастую охвачены страхами не перед реальными, а перед вероятными угрозами.

"Если сравнить с военными сражениями, то большее войско может проиграть просто из-за паники. Потому важно ей не поддаваться, – уверен эксперт. – Не стоит сметать с полок магазинов крупы, соль, сахар и так далее. Впрочем, я думаю, что у основной массы украинцев просто нет финансовой возможности покупать много. Элементарно отсутствуют деньги на это. Магазины же, как мне кажется, не станут повышать цены, пользуясь отдельным ажиотажем. В последнее время торговым сетям проблематичнее что-то продать, чем удовлетворить спрос. Запасы есть и их много. Паниковать не стоит".

Паника в нашем случае – это рациональное чувство, подчеркивает Михаил Железняк.

"Но нужно понимать, что украинцы паникуют из-за страха и недоверия. Они не верят официальной статистике. И полки в украинских супермаркетах уже явственно кричат своими пустотами по этому поводу, – говорит политэксперт. – Пирамида ОВГЗ, системно падающие темпы производства. Страна живет в долг. У нас нет резервов, с помощью которых можно пережить какие-то потрясения. И эпидемия коронавируса негативные процессы в нашей экономике лишь ускорит. Два месяца подряд страна не выполняет бюджет. Если бы мы не выиграли по Стокгольмскому Арбитражу средства у Газпрома, кассовые разрывы в бюджете ощущались бы еще болезненнее, чем сейчас. Думаю, в обозримом будущем нас ожидает остановка предприятий, транспорта и недополучение налогов в бюджет".

Рисков еще много

Директор Киевской академии политических перспектив считает правильным, что сохранена работа грузовых пунктов пропуска (авиа, морские и железнодорожные). Но, по его словам, в этом есть и серьезный риск.

"Президент дал добро на то, чтобы экипажи суден, самолетов после проверки с помощью экспресс тестов пропускались в страну. Но ведь экспресс-тест не определяет коронавирус – лишь наличие температуры и предварительных симптомов, – отмечает Железняк. – Условно говоря, такой тест нельзя назвать совершенным. Также надо помнить, что инкубационный период равен двум неделям. Поэтому, несмотря на закрытие границ, мы не защищены. Воронка немного сузилась, но абсолютного барьера для проникновения вируса в Украину нет".

Те, кто не успеет вернуться в Украину с отдыха (кстати, так и не озвучено количество туристов, которые находятся вне нашей страны), должны обратиться в консульства.

"Однозначно будут две проблемы, – уверен политэксперт. – Первая – судебные иски против туристических агентств. Вторая – повторится ситуация с эвакуацией украинцев из Уханя, кого-то не заберут из-за собачки, из-за хомячка, из-за кого-то еще".

Не будем забывать и о том, что авиасообщение у нас закрывают лишь сейчас. А до этого в Украину прилетали люди, побывавшие в той же "зараженной" Италии. И на двухнедельный карантин, как это было в случае с "уханьскими украинцами", их не отправляли.

Железняк призывает смотреть правде в глаза – в Украине коронавирус уже есть.

"И случаев заражения точно больше, чем нам говорят (по официальным данным на 15 марта – три случая заражения и один летальный исход). Те же украинские гастарбайтеры, которым въезд в Украину, понятно, запретить нельзя, на втором месте после Польши – в Италии. Той самой, где бушует эпидемия. Украинские больницы уже сейчас забиты людьми с воспалением легких. Медики не ставят диагноз (коронавирус), потому что просто (в силу некомпетентности) не могут это делать, – уверен Железняк. – К сожалению, не до конца сработали все указания, которые были внедрены в связи с объявлением всеукраинского карантина. Работаю кинотеатры, общепиты. Понятно, что функционирует метро. По сути, власть с момента внедрения карантина катализировала потенциальную вспышку вируса только немного в ином виде и в другом месте. Теперь все контактируют не в детсадах, школах и вузах, а в кинотеатрах, парках и так далее".

По мнению политэксперта, учитывая наш менталитет и нашу медицину, несложно предположить, что при поднятии температура далеко не все побегут к врачам, опасаясь оказаться изолированным вместе с теми, кто может на самом деле быть заражен вирусом.

"Люди, особенно пожилые, будут надеяться, что "само пройдет" и что "это просто простуда". Тем самым подвергая риску себя, своих родных и близких", – резюмирует Железняк.

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