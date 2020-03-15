На Донбассе на две недели закроют пункты пропуска

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе закрываются на две недели, начиная с 16 марта. Об этом говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации.



На подконтрольную украинской власти территорию страны будут пропускать только людей, которые имеют постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. На временно оккупированные территории будут пропускать людей, которые там проживают.

Кроме того, для людей, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, срок верификации продлят, а социальные и пенсионные выплаты будут начисляться в срок.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине на время карантина, до 3 апреля, будут закрыты 94 пункта пропуска и контроля через государственную границу. Кроме того, в 49 оставшихся открытыми пунктах временно прекращается пешеходное сообщение. Также сообщается, что с 17 марта пограничные КПП прекратят работу для международных пассажирских перевозок.

Также мы писали, что Украина для противодействия распространения коронавирусной инфекции ввела противоэпидемиологические мероприятия, в частности, решено прекратить авиасообщение с 17 марта. Однако в правительстве предусматривают возможность вернуться после этого срока.

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