Украина на время карантина закрывает 94 пункта пропуска на границе: опубликован список

В Украине на время карантина, до 3 апреля, будут закрыты 94 пункта пропуска и контроля через государственную границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Во время сегодняшнего брифинга правительства глава ГПСУ Сергей Дейнеко подчеркнул, что для закрытия выбраны пункты, где нет интенсивного движения пассажиров.

"На границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска и этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции", - сказал Дейнеко.

Так, временно закрыто 94 пункта. Кроме того, в 49 оставшихся открытыми пунктах временно прекращается пешеходное сообщение. Также сообщается, что с 17 марта пограничные КПП прекратят работу для международных пассажирских перевозок.

В ГПСУ пообещали, что на оставшихся пунктах работа будет усилена, а вероятные риски – учтены.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина для противодействия распространения коронавирусной инфекции ввела противоэпидемиологические мероприятия, в частности, решено прекратить авиасообщение с 17 марта. Однако в правительстве предусматривают возможность вернуться после этого срока.

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