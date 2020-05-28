Посткарантинный синдром: почему мы нескоро вернемся к прежней жизни

Послабления карантина показали, что страх никуда не ушел: люди опасаются ездить общественным транспортом, не торопятся в кафе и рестораны и продолжают сторониться незнакомых. Тем временем авиакомпании и туроператоры работают вслепую, формально запуская продажи билетов и приглашая в путешествия этим летом, но при этом осознавая всю степень шаткости текущего положения. Что из себя представляет посткарантинный синдром – в материале "Комментариев".

Посткарантинный синдром: пустое метро

Психологи говорят, что после карантина людей по способу выхода из самоизоляции можно будет разделить на три большие группы.

Первая группа, одержимая желанием компенсировать "внутренние лишения" внешними факторами, буквально рванет в кафе и торговые центры наверстывать упущенное.

Вторая группа будет отличаться повышенным уровнем тревожности, с опаской взирая на любых посторонних людей, не говоря о тех, кто, не дай Боже, чихнул или кашлянул. Эти люди, возможно, и заглянут в ТЦ, но будут постоянно тереть руки салфеткой, шарахаясь от покупателей и обслуживающего персонала.

И, наконец, представители третьей группы решат, что они и на карантине живут совсем неплохо, и еще подумают, выходить из него или повременить.

В понедельник 25 мая, когда в Киеве открылся общественный транспорт, стало понятно, что представителей первой группы среди украинцев негусто. В первый день работы метро пассажиропоток сократился в 5 раз. Если до карантина услугами метрополитена пользовались 1,5 млн человек в день, то 25 мая столичная подземка перевезла всего 310 тыс. пассажиров.

Впрочем, это было видно невооруженным глазом: соцсети были буквально забиты "отчетами" о полупустых вагона метро в час-пик.

"Можно говорить о том, что не все поверили, что с 25 мая метро заработает в обычном режиме, или о том, что многие работают на удаленке, и потому им метро сейчас без надобности, но дело не только в этом, – отметила в беседе с "Комментариями" психолог Оксана Навроцкая. – Дело в том, что многие продолжают по возможности избегать контактов с посторонними людьми, поскольку понимают: 25 мая по сравнению с 24 мая ничего не изменилось. Люди с огромным стрессом входили в этот карантин и теперь с не меньшим стрессом из него будут выходить. И если транспорт восстановит пассажиропоток относительно быстро, поскольку украинцы будут просто вынуждены пользоваться его услугами, то на восстановление других сфер понадобится немало времени".

Посткарантинный синдром: соскучились…

Слова психолога подтверждаются результатами исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group. Как оказалось, больше всего во время карантина украинцам не хватало общественного транспорта – об этом заявили 58% опрошенных. Также в пятерку мест, по которым украинцы на самоизоляции соскучились больше всего, вошли парки (41%), магазины непродовольственных товаров (37%), рынки (36%), парикмахерские и салоны красоты (35%).

Но при этом, несмотря на то, что общественного транспорта не хватало шести из 10 украинцев, о том, что после снятия ограничений они готовы им воспользоваться, заявили всего двое из десяти. Причем, поскольку выборка репрезентативна, полученные в ходе исследования данные не являются случайными и их можно экстраполировать на всю Украину.

В целом список мест, которые украинцы настроены посетить после послаблений карантина в первую очередь, выглядит так:

– парикмахерские и салоны красоты 33%,

– рынки 29%,

– парки 26%,

– магазины непродовольственных товаров 23%,

– кафе и рестораны 19%,

– общественный транспорт 19%,

– поездка за границу 17%,

– ТРЦ 15%,

– театры и кинотеатры 14%,

– рабочие офисы 14%,

– стоматологии 13%,

– спортклубы 10%,

– музеи и библиотеки 8%.

Посткарантинный синдром: в рестораны пойдем нескоро

Судя по результатам опроса, перспективы заведений общепита выглядят не так уж плохо. Кафе и рестораны вошли в пятерку желанных заведений, опередив не только ТРЦ и кинотеатры, но даже общественный транспорт!

Однако эксперты этого рынка настроены достаточно пессимистично.

Как отметила на своей странице в соцсети директор "Ресторанного консалтинга" Ольга Насонова, опрос, проведенный среди постоянных посетителей ресторанов, показал, что около 30% опрошенных и после снятия карантина первое время будут избегать помещений ресторанов. Люди не то чтобы откровенно боятся, но все же опасаются находиться в помещениях без маски, а ведь есть и пить в маске, увы, не получится. Опрошенные отметили: летние площадки на открытом воздухе они посещать планируют, а вот внутрь не зайдут.

"Вкупе с проблемами во время карантина рестораны получат еще и посткарантинный синдром, – резюмировала эксперт. – Какое-то время все будут привыкать, что рядом могут находится чужие люди без масок, что можно в ресторане просто расслабиться. Это будет небыстро, ведь поток страшилок из эфира не иссякает. Ковид, как бы к нему не относились, имеет собственную pr-кампанию (очень успешную, надо сказать) и даже собственную идеологию. Все эти манипулятивные данные – количество зараженных, количество погибших – пугают. Бороться с этим силами только ресторанов невозможно"

По словам эксперта, люди сами должны привыкнуть к социальным контактам, к общению, к скоплению чужих людей. И потому, даже если рестораны смогут открыться 1 июня, а не 10-го, потока посетителей в прежнем объеме ждать не приходится. И дело не только в том, что нужно будет расставлять столы, мерить температуру и совершать прочие антивирусные движения. Но и в том, что страх пока никуда не ушел, он прочно сидит минимум в трети ресторанной аудитории.

Посткарантинный синдром: путешествия на паузе

С туризмом бывало всякое, но все же такого полного "паралича" не было никогда.

Экономики стран теряют миллиарды (например, в Евросоюзе на туристическую отрасль и смежные сферы приходится порядка 12% ВВП), отели и авиакомпании оказались на пороге банкротств, миллионы людей потеряли работу, и когда это все начнет восстанавливаться, сегодня не может прогнозировать никто.

Авиаперевозчики уже несколько раз открывали продажи билетов на международные направления, но пока все они оказывались очередным фальстартом. А эксперты не устают предупреждать: наличие рейса в расписании авиакомпании и продажа на него билетов в нынешних условиях вовсе не означает, что рейс будет выполнен. Открывая продажу, авиакомпании лишь оповещает о своем горячем желании лететь по конкретному маршруту, но пока государства сохраняют ограничения на полеты, никто никуда не полетит. В частности, в Украине эти ограничения сохранятся, по меньшей мере, до 15 июня.

Впрочем, в туристических компаниях не тешат себя иллюзиями, прекрасно понимая: и после 15 июня всплеска продаж не будет, так что в это лето турфирмам заработать не получится.

"Многие говорят, что готовы лететь в путешествие хоть завтра, но между ни к чему не обязывающими разговорами и покупкой реального тура лежит пропасть, – призналась в беседе с "Комментариями" менеджер одного из столичных туристических агентств. – К сожалению, сегодня нельзя быть уверенными ни в чем – ни в том, что рейс состоится, ни в том, что, например, в июле или августе туриста примет страна. Многие страны уже сейчас говорят о том, что летом 2020-го настроены исключительно на внутренний туризм, а принять иностранных путешественников готовы считанные государства – Турция, Греция, Черногория, Хорватия, Албания. Но и в этих странах все не окончательно – есть много "если". Например, та же Греция заявила: она возобновит туризм с 1 июля, если эпидемиологическая ситуация в стране будет оставаться благоприятной. Понятно, что продавать туры в таких условиях невозможно".

По словам нашей собеседницы, звонки от потенциальных туристов сейчас – большая редкость. Одних отпугивает общая неопределенность, вторым непонятно, что они будут делать на отдыхе, если будут закрыты бары и развлекательные заведения, третьи опасаются многочасовых проверок на границе, четвертые – не в восторге от перспективы весь отпуск провести в маске с риском попасть на огромный штраф за малейшее нарушение. При этом все без исключения задаются вопросом: а что будет, если в разгар отпуска нагрянет вторая волна "короны" и границы закроют на замок? Прецедент-то уже есть!

"Сегодня мы предлагаем нашим туристам отдохнуть в Украине – летние лагеря для детей и базы отдыха в Одессе, Коблево, Кирилловке, в Карпатах, – говорит турагент. – Правда, туристы, услышав цены, хватаются за голову и говорят, что за эти деньги они бы в Египте отдыхали месяц, причем совсем с другим сервисом. Словом, на мой взгляд, прогнозы о том, что отсутствие внешнего туризма подтолкнет развитие внутреннего, сильно преувеличены. Многие просто останутся дома".



Ранее "Комментарии" разбирались, сколько лет Украина потеряет на восстановление после кризиса и что могут предпринять украинские власти, чтобы как можно быстрее поднять экономику страны с колен.

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