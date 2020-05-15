Особенности национальных «достойных условий»: почему половина украинцев живет в вечной бедности

Наверное, немало тех, кто слышал словосочетание "достойные условия жизни", задумывался о размытости и об относительности этого понятия. Как говорится, кому-то – суп жидкий, а кому-то – жемчуг мелкий.



Теперь у всех тех, кого беспокоил вопрос, что конкретно в нашей стране подразумевается под понятием "достойные условия жизни", появился шанс получить ответ на самом высоком уровне. На прошлой неделе сразу 142 народных депутата обратились в Конституционный Суд с просьбой растолковать им понятие "достойные условия жизни", которые упоминаются в преамбуле Конституции Украины.

"Основанием для данного конституционного представления является практическая необходимость в разъяснении и официальной интерпретации положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины в ее связи с другими положениями Основного Закона с целью выяснения, какие условия жизни человека можно считать достойными с учетом социальной направленности экономики государства, а также, что является показателем достойных условий жизни в аспекте главной обязанности государства утверждать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина", – говорится в обращении депутатов.

Достойные условия жизни: от экономики до философии

Пока нардепы ждут ответа Конституционного Суда, мы решили обсудить данный вопрос с экономистами. Оказалось, что сколько людей – столько мнений.

Так, например, экономист Владислав Банков утверждает, что достойные условия жизни – это возможность граждан обеспечить себя и свои семьи питанием, жильем, услугами здравоохранения, необходимым социальным обеспечением, доступом к образованию. А его коллега Андрей Мартынюк добавляет: перечислять всевозможные материальные блага можно долго, но, говоря условно, достойные условия жизни – это когда автомобиль действительно воспринимается как средство передвижения, а не как излишество, граничащее с роскошью.

При этом эксперт Александр Гаврутенко считает, что "достойные условия жизни" – это не столько экономическое понятие, сколько социальное, или даже философское. И оно больше привязано к контексту общественных взаимоотношений, к понятию справедливости, нежели характеризует достаточность и качество материального обеспечения людей.

"Достойная жизнь – это социально-психологический термин, – поясняет эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Его определение вписывается в цели устойчивого развития страны. Достойная жизнь проходит в установлении баланса между удовлетворением современных потребностей человека и защитой интересов будущих поколений, включая их потребность в безопасной и здоровой окружающей среде. Установление такого баланса проходит через решение целого ряда задач и целей: преодоление бедности; преодоление голода, развитие сельского хозяйства; крепкое здоровье и благополучие; качественное образование; гендерное равенство; чистая вода и надлежащие санитарные условия; доступная и чистая энергия; достойная работа и экономический рост; промышленность, инновации и инфраструктура; сокращение неравенства; устойчивое развитие городов и общин; ответственное потребление и производство; смягчение последствий изменения климата; сохранение морских ресурсов; защита и восстановление экосистем суши; мир, справедливость и сильные институты; партнерство ради устойчивого развития. Все эти цели были определены на саммите ООН в 2015 году".

Достойные условия жизни: желаемое и действительное

Впрочем, что бы ни говорили экономисты, украинская реальность такова, что до "достойных условий" нам далеко по любой из предложенных версий.

"Если проанализировать статистику, мы увидим, что в Украине около половины населения живет от зарплаты до зарплаты, в вечной бедности, – говорит эксперт института Growford Алексей Кущ. – Порядка 45% живут чуть лучше и имеют возможность что-то отложить, и только 5% украинцев – богатые люди, которым не страшен никакой кризис".

В свою очередь эти 45% являются основой среднего класса, но, если рассмотреть этот слой общества подробнее, их тоже можно разделить на три части, продолжает эксперт.

Ядро среднего класса. Оно составляет примерно пятую часть от этих 45%. Это те люди, которые имеют какие-то активы, приносящие им пассивный доход, или небольшой бизнес. Это позволит им и после кризиса не выпасть из обоймы среднего класса.

Периферия. К этой категории относятся четверо из десяти от тех же 45%. Они не имеют активов и накоплений, и относятся к среднему классу только за счет высокой зарплаты. Понятно, что потеря работы сказывается на их материальном положении катастрофически, поэтому в кризис они находятся на грани выпадения из среднего класса.

Подражатели. Сюда относятся оставшиеся четверо из десяти. "Подражатели" не дотягивают до среднего класса ни по каким критериям, но создают видимость хорошей жизни либо за счет кредитов, либо, например, за счет продажи квартиры, полученной в наследство от умершей бабушки. Эта категория мгновенно отсекается кризисом от среднего класса, можно сказать, что кризис "перемалывает ее на фарш". И именно эта группа является зачинщиком всевозможных "кредитных майданов", поскольку их уровень жизни буквально обваливается.

Остальные в кризис живут приблизительно так, как и жили: бедные привычно пытаются выжить, богатые становятся еще богаче, "ядро" переживает кризис благодаря пассивным доходам, а периферия зажимает расходы.

Достойные условия жизни: дети, как социальный лифт вниз

Еще глубже в бедность украинцев загоняет неэффективная налоговая политика государства.

"Социальные стандарты у нас рассчитываются индивидуально, а нужно это делать на домохозяйство, и также – на домохозяйство – начислять налоги, – говорит Алексей Кущ. – Иначе получается перекос: например, один человек получает высокую зарплату и платит с нее большие налоги, но при этом на эту зарплат живет целая семья – он, жена, двое детей. А в другой паре работают оба супруга, каждый из них получает меньшую зарплату и платит меньшие налоги, но их уровень жизни в целом выше, чем у первой семьи. И это пример того, насколько неэффективна украинская налоговая политика. В западных странах налогоплательщик может выбирать одну из нескольких опций, и платить налоги как индивидуально, так и с доходов домохозяйства. Понятно, что семьи с детьми выбирают второй вариант, в то время как у наших сограждан такой возможности нет".

По словам эксперта, из-за трудовой бедности, неэффективной налоговой политики и низкой социальной помощи рождение ребенка в Украине зачастую становится для семьи "лифтом в социальный подвал". Как только рождается ребенок, расходы семьи растут, а доходы падают, поэтому в нашей стране рождение и воспитание ребенка с точки зрения общества потребления – это определенная жертвенность.

Достойные условия жизни: "люди всегда будут недовольны"

Впрочем, несмотря на все вышесказанное, экономисты советуют смотреть на проблему здраво и не идеализировать западное "богатое" общество. Ведь в развитых странах тоже есть и бедные, и нищие, и бездомные.

Мы привыкли все мерить количественными показателями, подразумевая, что если, например, практически у каждого американца есть машина, значит, они априори живут лучше украинцев, которые таким "богатством" похвастаться не могут. Между тем, говорит Андрей Мартынюк, часто такие количественные показатели не работают, и гораздо важнее качественные показатели, учитывающие конкретные условия. Например, если говорить о тех же автомобилях, то они для американцев жизненно необходимы: во многих штатах даже до магазина можно добраться исключительно на собственном транспорте, не говоря о том, что примерно каждый 15-й американец живет в трейлере.

"Разговоры про "достойные условия жизни" – это просто лозунги, – подытоживает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Во многих конституциях мира эти условия отмечены, но нигде не работают. Во всех странах мира есть богатые и бедные, и вполне логично, что бедные недовольны своим уровнем жизни. Любая власть обещает, что уровень жизни будет повышаться, но в реальности действия властей редко помогают людям повышать свои доходы и уровень жизни. Поэтому понятие "достойных условий" сродни таким понятиям, как "рай" или "коммунизм" – этого никогда не случится. Запросы людей будут всегда расти быстрее их доходов, они всегда будут недовольны своей жизнью, а власти всегда будут продолжать обещать".

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