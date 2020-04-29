КНДР без всадника: что сулит миру и Северной Корее исчезновение Ким Чен Ына

Уже больше двух недель о верховном руководителе Северной Кореи ни слуху, ни духу. Ким Чен Ын не появляется в прямом эфире, а на людях в последний раз северокорейский лидер появлялся 11 апреля – на заседании правящей Трудовой партии. После того как 15 апреля Ким Чен Ын не почтил публично память своего деда Ким Ир Сена, первого руководителя и сооснователя Северной Кореи, появилась масса версий о том, куда он исчез. День рождения Ким Ир Сена считается большим государственным праздником в Северной Кореи, сопоставимым по своему значению с Днём независимости Украины, и в предыдущие годы действующий правитель КНДР не пропускал торжества.



Пандемия коронавируса отвлекла внимание международного сообщества от Северокорейской ядерной проблемы. Однако, это не отменяет тот факт, что вопрос ядерного разоружения КНДР остаётся по-прежнему открытым, а карантин лишь оттягивает международный кризис, который тянется с прошлого года. Если с Ким Чен Ыном случилось что-то серьёзное и встанет вопрос о смене лидера, то КНДР может ждать внутриполитический кризис.

Исчезновение Ким Чен Ына: противоречивые версии

Версии об исчезновении Ким Чен Ына больше напоминают слухи на уровне предположений. По мнению южнокорейского аналитика Ха Юн А, северокорейскому лидеру провели операцию на сердце 12 апреля в больнице Хянсан, которая обслуживает исключительно членов семьи Ким. Ким Чен Ын не здоров и, предположительно, ему делали стентирование – устанавливали специальные каркасы на сосудах сердца. 36-летний лидер унаследовал от своего отца и деда проблемы с сердечно-сосудистой системой. Предыдущие руководители КНДР Ким Чен Ир и Ким Ир Сен скончались от сердечного приступа. Предрасположенностей к проблемам с сердцем у Ким Чен Ына масса: он заядлый курильщик, как и его покойные родственники, страдает ожирением и сильно переутомляется на работе. Он постоянно в разъездах и, как многие диктаторы, совершает показательные визиты на сельхозпредприятия, стройки и другие объекты северокорейской экономики. Кроме того, Ким любит верховую езду в гористой местности. Резкие перепады температур и атмосферного давления негативно влияют на сосуды.

Однако, однозначной информации о послеоперационном состоянии Ким Чен Ына нет. По мнению Ха Юн А, сейчас политик находится на своей вилле под присмотром медиков, а большая часть врачей, которые проводили операцию вернулись в Пхеньян. Не исключено, что северокорейский лидер решил уйти в самоизоляцию в условиях действующего в стране жёсткого карантина. Здесь стоит отметить, что в КНДР не сообщают о заражённых коронавирусом. Как на самом деле обстоит эпидемиологическая обстановка в стране утренней свежести, которая граничит с Китаем (откуда пошёл вирус по всему миру), можно только догадываться. Но, по слухам, КНДР тайно запрашивала у международного сообщества тесты на коронавирус.

Американские аналитики из Центра Стимсона Мартин Уильямс, Петер Маковский, Дженни Таун предполагают, что Ким Чен Ын сейчас находится на курорте Вонсан, опираясь на снимки его бронепоезда со спутника, но не уверены, что это стопроцентные доказательства его местонахождения. Такого же мнения придерживается советник президента Южной Кореи по внешнеполитическим вопросам Чун Ин Мун.

Другой точки зрения придерживается заместитель главы гонконгской медиакомпании ГКСТВ Шицзянь Синцзоу, которая утверждала, со ссылкой на анонимные источники, что Ким Чен Ын скончался. Специальный редактор японского издания Weekly Hyundai Дайсуке Кондо полагает, что из-за неудачной операции на сердце Ким Чен Ын утратил дееспособность и погрузился в "состояние овоща". Изначально Пхеньян запросил медицинскую помощь в Пекине, но 50 китайских медиков добрались слишком поздно. Сотрудник Heritage Foundation Брюс Клингер акцентирует внимание на том, что о смерти предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира в декабре 2011 г. сообщили не сразу, а через пару дней. Гендиректор Korea Risk Group Чед О'Карролл считает, что если бы Ким Чен Ын просто находился в самоизоляции на карантине, то это не помешало бы ему хотя бы записать видеообращение или выложить фото. На северокорейском телевидении транслируют старые записи с участием их лидера.

Данные слухи опровергает северокорейский дипломат и глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос, считая их дезинформацией. По данным Центрального телеграфного агентства КНДР, на днях Ким Чен Ын поздравил рабочих из г. Самджиён, обменивался телеграммами с лидером Компартии РФ Геннадием Зюгановым, президентом Сирии Башаром Асадом, лидером Компартии Кубы Раулем Кастро. Президент США Дональд Трамп в одном из последних заявлений подчеркнул, что владеет информацией о самочувствии Кима, но уклонился от разглашения деталей. Министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чул считает, что по информации разведки в Северной Кореи нет каких-то необычных событий. После смерти предыдущих лидеров, траур в стране длился не менее месяца, а ведущие телеканалов появлялись в чёрной одежде, в стране были перемещения танковых войск. Сейчас такого не наблюдается.

Это не первый случай, когда Ким Чен Ын выпадал из медиапространства: в 2014 г. на полтора месяца из-за травмы ноги, в конце января-феврале этого года. Судя по всему, внук берёт пример с деда и отца. Ким Ир Сен бесследно исчез 1986 г. и о его смерти даже объявили из громкоговорителей у границы с Южной Кореей. Однако, через некоторое время Ким Ир Сен снова объявился на встрече с делегацией Монголии в аэропорту Пхеньяна. Ким Чен Ир после инсульта в 2008 г. отсутствовал четыре месяца.

По мнению политического обозревателя Марины Яковенко, северокорейский лидер может проводить своего рода эксперименты, следить за реакцией общества во время своего отсутствия. С ней солидарны американские аналитики Дайон Ким и Лейф-Эрик Изли, которые допускают версию, что Ким Чен Ын исчез намеренно, чтобы понаблюдать за реакцией потенциальных противников США накануне президентских выборов, Южной Кореи, которая готовится к парламентским выборам.

Исчезновение Ким Чен Ына: незакрытый вопрос

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, вопрос исчезновения Ким Чен Ына не случайно вызвал такой ажиотаж в США, Южной Кореи, Японии, поскольку остаётся незакрытым вопрос Корейского полуострова. Неизвестно, как будет развиваться ситуация, если северокорейский лидер выйдет из игры. Со времён начала пандемии коронавируса перспективу проведения третьего американо-северокорейского саммита по вопросу отказа КНДР от ядерного оружия отложили на неопределённый срок. На саммите в Сингапуре в июне 2018 г. президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын обозначили в качестве приоритета двусторонних отношений денуклеаризацию Корейского полуострова.

Однако, вопрос так и остался на бумаге и на следующем и пока что последнем саммите в Ханое в феврале 2019 г., Ким отверг предложение Трампа полностью отказаться от ядерного оружия и передать его США в обмен на снятие международных санкций с КНДР. Американский президент отказался от идеи северокорейского лидера отменить все санкции взамен на то, что КНДР с конца 2017 г. соблюдала мораторий на проведение испытаний ядерных зарядов и баллистических ракет, закрыла часть ядерных объектов. В прошлом году северокорейцы возобновили испытания баллистических ракет малой дальности и проводят их даже в условиях карантина. В марте Северная Корея осуществляла учебные запуски ракет малого радиуса действия из истребителей и реактивных систем залпового огня. Как полагает Кухалейшвили, северокорейцы дают понять американцам, что если Штаты не примут их условия по денуклеаризации и не отменят санкции, то они могут возобновить запуски баллистических ракет средней дальности, межконтинентальных баллистических ракет, которые создают угрозу для США, Южной Кореи и Японии.

До карантина Ким Чен Ын настоятельно добивался от президента Трампа провести третий саммит США и КНДР, но тот оттягивал вопрос до последнего. Стороны не доверяют друг другу и потому переговоры обречены на провал. Американцам пока нечего предложить северокорейцам. Они берут их измором, в надежде на то, что Ким Чен Ын сам даст согласие отказаться от ядерной дубинки под гнётом действующих санкций Совбеза ООН.

Возможная болезнь Ким Чен Ына меняет дело. Кухалейшвили считает, что если северокорейский лидер окажется не дееспособным к управлению страной по состоянию здоровья, американцам и южнокорейцам придётся договариваться с другими людьми, которые встанут у руля Северной Кореи. Их действия могут быть непредсказуемы.

Такой сценарий явно не входил в планы Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чже Ина. Кухалейшвили убежден, что Трампу вообще выгодно встречаться с Ким Чен Ыном до конца своего срока, поскольку он не хочет испортить себе имидж очередным внешнеполитическим поражением накануне президентских выборов в ноябре. Политолог считает, что политические пертурбации в Северной Кореи не выгодны Мун Чже Ину, поскольку он выступает за развитие трансграничного сотрудничества с КНДР, а также за совместную борьбу с коронавирусом и ему не выгодно обострение отношений с соседями накануне парламентских выборов. В противном случае одержать верх над президентской Демократической партией могут консерваторы из оппозиционной Партии Объединённого Будущего, которые могут использовать угрозу с севера для объединения вокруг себя электората.

Исчезновение Ким Чен Ына: возможные преемники

По мнению российского аналитика Евгения Кима, при любых раскладах в КНДР не произойдёт внутриполитической дестабилизации, поскольку политическая система работала и в периоды долгого отсутствия руководителей. Эксперт-международник Андрей Бузаров допускает что влиятельные военные и члены политбюро поставят у руля КНДР нового полностью подконтрольного им лидера. Аналитик Андрей Ланков вовсе не исключает борьбы за власть между генералами и влиятельными политиками. Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что за время правления Ким Чен Ын не успел подготовить полноценного преемника и в стране возможна конкуренция среди наиболее влиятельных фигур.

Если по каким-то причинам Ким Чен Ын не сможет продолжить править КНДР, наиболее вероятно, что самые большие шансы занять пост есть у трёх человек из его окружения. Большой вес на политической арене КНДР имеет председатель Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, сын соратника Ким Ир Сена, бывшего министра обороны Чхве Хёна. Он имеет репутацию второго человека в государстве и до этого возглавлял посты заместителя председателя Центрального военного совета, главы Главного Политуправления корейской армии. Фактически, государством руководит он во время отсутствия Ким Чен Ына.

Достаточно популярно мнение, что преемником Ким Чен Ына до совершеннолетия его 10-летнего сына может быть его сестра Ким Е Чжон, которая занимает должность директора по вопросам пропаганды Трудовой партии. Она замужем за сына Чхве Рён Хэ. Во всяком случае в последние два-три года она не сходит с телеэкранов, сопровождает брата во время деловых поездок, присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Она – один из ближайших советников северокорейского лидера. Ким Е Чжон занимает достаточно жёсткую позицию по вопросу денуклеаризации и поддерживает линию брата в отношениях с США.

Достаточно авторитетным среди госчиновников КНДР является дядя Ким Че Ына – северокорейский дипломат Ким Пхен Иль. Он занимал должности посла КНДР в Югославии, Болгарии, Финляндии, Польше и Чехии и только в 2019 г. оставил дипломатическую работу. Бытует мнение, что Ким Чен Ир видел в родном брате серьёзного политического конкурента. Он во многом напоминает вождя Ким Ир Сена, который у северокорейцев возведён чуть ни в ранг божества.

Но кто бы ни находился у власти в КНДР из представителей нынешнего политбюро, вряд ли произойдёт кардинальная смена внешнеполитических приоритетов, уступки по денуклеаризации. В КНДР нет реальной оппозиции существующему курсу, действующий режим устраивает тамошних силовиков, которые являются элитой общества. Они не допустят прихода к власти лиц, готовых что-либо менять. Ядерное оружие, противостояние с США и Южной Кореей являются фактором, который объединяет северокорейское общество и используется коммунистами династии Ким для удержания власти в своих руках.

Как ранее писали "Комментарии", Дональд Трамп прокомментировал слухи об исчезновении Ким Чен Ына. Президент США сознался, что не знает, где сейчас находится лидер Северной Кореи.

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