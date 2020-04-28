Трамп сознался, что ему известно о состоянии Ким Чен Ына

Дональд Трамп прокомментировал слухи об исчезновении Ким Чен Ына. Президент США сознался, что не знает, где сейчас находится лидер Северной Кореи. Об этом сказал на традиционном брифинге в Белом доме.

При этом американский президент уверяет, что его информируют о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

"Я хорошо понимаю ситуацию, но говорить сейчас об этом не могу. Надеюсь, он в порядке. Я знаю о его состоянии. Не исключено, что и вы скоро будете знать всю правду", - сказал Трамп.

Чуть позднее Трамп добавил, что нынешнее место нахождения Ким Чен Ына ему неизвестно. И также предположил - то обращение, которое лидер КНДР отправил строителям курортной зоны на побережье Северной Кореи, было сделано не им. Послание накануне распространяли в северно-корейских средствах массовой информации.

Личный поезд Ким Чен Ына на выходных заметили в курортном городке Вонсан. При этом самого Ына там никто не видел.

Слухи об исчезновении Ким Чен Ына в мировых СМИ стали расползаться еще две недели тому. Сначала северно-корейский лидер перестал появляться на публике, затем не пришел на празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. А это один из самых больших праздников в стране. На прошлой неделе некоторые СМИ, как например New Yourk Times, заявили о том, что Ким Чен Ын - мертв. Он якобы не перенес операцию на сердце. Вскоре дипломат Алехандро Као де Бенос, который руководит Корейской ассоциацией дружбы, заверил, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как официальная власть КНДР прокомментировала слухи о болезни и смерти Ким Чен Ына.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!