Исчезновение Ким Чен Ына: в КНДР рассказали, куда подевался их лидер

В КНДР отрицают слухи об исчезновении Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи жив, заявил телеканалу CNN его советник по нацбезопасности и дипломатии Мун Чжон Ин.

Слухи об исчезновении, серьезной болезни и даже смерти северно-корейского лидера поползли миром еще две недели назад. Ким Чен Ын перестал появляться на публике с начала апреля. Американские СМИ писали, что Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию и восстанавливается в загородной резиденции. Затем стали появляться сообщения о критическом состоянии президента КНДР, а два дня тому New York Times и вовсе сообщила, ссылаясь на собственные источники, о том, что Ким Чен Ын умер.

Попытался снизить градус напряжения вокруг исчезновения Ына его советник по национальной безопасности. Мун Чжон Ин согласился пообщаться с представителями CNN. Он заявил, что Ким Чен Ын жив. Более того, он абсолютно здоров. Сейчас он, якобы, находится в районе Вонсана, куда приехал еще 13 апреля. Ничего подозрительного замечено не было, говорит Мун Чжон Ин. При этом официальная газета КНДР "Нодон синмун" написала, что Ким Чен Ын сейчас занимается бумажной работой. В частности, он отправил письмо с благодарностью тем, кто строит туристическую зону на побережье Северной Кореи.

Стоит отметить, что это лишь официальная позиция. Северная Корея - достаточно закрытое государство и там тщательно скрывают информацию о личной жизни, состоянии и передвижениях своего лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что информация о тяжелой болезни Ким Чен Ына является устаревшей.

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