Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.04.2020

BTC/USD

7711.86

ETH/USD

196.30

LTC/USD

44.66

НБУ 27.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия Исчезновение Ким Чен Ына: в КНДР рассказали, куда подевался их лидер
НОВОСТИ Все новости

Исчезновение Ким Чен Ына: в КНДР рассказали, куда подевался их лидер

Официальные власти Северной Кореи отрицают слухи о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына

сегодня, 08:46 744
Автор:

• Виолетта Комаровская

Исчезновение Ким Чен Ына: в КНДР рассказали, куда подевался их лидер

В КНДР отрицают слухи об исчезновении Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи жив, заявил телеканалу CNN его советник по нацбезопасности и дипломатии Мун Чжон Ин. 

Слухи об исчезновении, серьезной болезни и даже смерти северно-корейского лидера поползли миром еще две недели назад. Ким Чен Ын перестал появляться на публике с начала апреля. Американские СМИ писали, что Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию и восстанавливается в загородной резиденции. Затем стали появляться сообщения о критическом состоянии президента КНДР, а два дня тому New York Times и вовсе сообщила, ссылаясь на собственные источники, о том, что Ким Чен Ын умер. 

Попытался снизить градус напряжения вокруг исчезновения Ына его советник по национальной безопасности. Мун Чжон Ин согласился пообщаться с представителями CNN. Он заявил, что Ким Чен Ын жив. Более того, он абсолютно здоров. Сейчас он, якобы, находится в районе Вонсана, куда приехал еще 13 апреля. Ничего подозрительного замечено не было, говорит Мун Чжон Ин. При этом официальная газета КНДР "Нодон синмун" написала, что Ким Чен Ын сейчас занимается бумажной работой. В частности, он отправил письмо с благодарностью тем, кто строит туристическую зону на побережье Северной Кореи. 

Стоит отметить, что это лишь официальная позиция. Северная Корея - достаточно закрытое государство и там тщательно скрывают информацию о личной жизни, состоянии и передвижениях своего лидера. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что информация о тяжелой болезни Ким Чен Ына является устаревшей. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/04/26/asia/kim-jong-un-north-korea-health-intl/index.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...