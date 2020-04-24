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Дональд Трамп назвал информацию о состоянии Ким Чен Ына устаревшей

Президент США Дональд Трамп считает информацию о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына неправдивой или устаревшей

сегодня, 09:33
Автор:

• Елена Волкова

Дональд Трамп назвал информацию о состоянии Ким Чен Ына устаревшей

Президент США Дональд Трамп, невзирая на данные разведки его страны о критическом состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына, считает информацию о здоровье политика неправдивой или устаревшей. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, ранее источники в американской разведке сообщили, что слухи о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын сейчас находится в тяжелом состоянии, являются правдивыми. Об этом сообщает CNN, а также японское издание "Санкэй симбун", добавляя, что корейский лидер перенес операцию на сердечно-сосудистой системе. Как известно, Ким Чен Ыну нет и 40 лет, однако из-за склонности к ожирению у него появились проблемы со здоровьем. На публике в последний раз лидер КНДР появлялся 11 апреля, после чего исчез из виду, и нет никакой официальной информации о причинах его отсутствия.

“Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", – говорит Дональд Трамп.

Лидер Штатов говорит, что точной информацией о состоянии Ким Чен Ына не располагает, однако думает, что в СМИ попали устаревшие данные.


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Источник: comments.ua
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