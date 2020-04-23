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Главная Новости Мир Азия "Не болен": в КНДР ответили, куда пропал Ким Чен Ын
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"Не болен": в КНДР ответили, куда пропал Ким Чен Ын

В столице КНДР Пхеньяне сообщили о том, что лидер государства Ким Чен Ын не болен

сегодня, 15:25
Автор:

• Елена Волкова

"Не болен": в КНДР ответили, куда пропал Ким Чен Ын

В столице КНДР Пхеньяне сообщили о том, что лидер государства Ким Чен Ын находится в глубокой медитации. Об этом сообщают новостные агентства, которые публикуют официальные сообщения из Северной Кореи.

Напомним, ранее источники в американской разведке сообщили что слухи о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын сейчас находится в тяжелом состоянии, являются правдивыми. Об этом сообщает CNN, а также японское издание "Санкэй симбун", добавляя, что корейский лидер перенес операцию на сердечно-сосудистой системе. Как известно, Ким Чен Ыну нет и 40 лет, однако из-за склонности к ожирению у него появились проблемы со здоровьем. На публике в последний раз лидер КНДР появлялся 11 апреля, после чего исчез из виду, и нет никакой официальной информации о причинах его отсутствия.

Однако в КНДР опровергли эту информацию и объяснили пропажу своего лидера тем, что он медитирует. Слухи о болезни опровергает и южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на правительственного чиновника. Есть предположение, что Ким Чен Ына пытаются уберечь от коронавирусной инфекции, поэтому он и не появляется на торжественных мероприятиях.

Напомним, заболевшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в экстренном случае может заменить его родная сестра Ким Е Чжон.


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Источник: https://comments.ua/
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