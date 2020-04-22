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Названа кандидатура на замену Ким Чен Ына

В экстренном случае пост главы КНДР Ким Чен Ына может занять его сестра

сегодня, 11:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Названа кандидатура на замену Ким Чен Ына

Заболевшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в экстренном случае может заменить его родная сестра Ким Е Чжон. Об этом пишут ряд иностранных медиа.

Так, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына, государство возглавит его сестра. Женщина является одной из самых выдающихся фигур в режиме Кима. В свой 31 год ее называют самой влиятельной женщиной в стране и ключевой фигурой в партийной и военной сферах.

Напомним, СМИ переполошились из-за пропажи Ким Чен Ына. Так, здоровье Ким Чен Ына оказалось в опасности, сообщили журналисты CNN. Из собственных источников им удалось узнать, что северно-корейскому лидеру сделали операцию, но из-за переутомления, ожирения и курения его состояние ухудшилось. Чтобы узнать это журналистам пришлось обратиться к своим источникам в американской разведке. Ведь в самой Северной Корее данные о состоянии своего лидера обычно тщательно скрывают. 

Однако его "исчезновение" не осталось незамеченным. Ким Чен Ына не было на празднике в честь рождения его деда - Ким Ир Сена, которого считают основателем КНДР. Ына в последний раз видели на публике еще десять дней тому. По информации южно-корейского издания NK, диктатор перенес кардиологическую операцию и сейчас восстанавливается на собственной вилле.


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Источник: https://www.yomiuri.co.jp/
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