Дети в заложниках и пропажа Ким Чен Ына: новости, которые вы могли пропустить

Дети в заложниках

В Японии в заложниках оказались посетители кафе города Фукуока. В частности, и двое детей. Одному из них 6 лет, второму всего 3. В кафе ворвался мужчина с ножом и отказывается кого-либо выпускать, пишет NHK. Что именно требует нападавший - пока неизвестно. Полицейские предполагают, что он - бывший здешний сотрудник. Именно с этим может быть связан его мотив нападения. Кафе и район, где все случилось, сейчас окружили полицейские. Пока информации о том, что кто-либо пострадал, нет. Люди находятся в заточении уже несколько часов подряд.





Жертвы канадского стрелка

Жертв канадского стрелка стало больше. После того, как 51-летний мужчина устроил массовую расправу в Портапике, погибло уже 19 человек. Об этом сообщает Reuters. Поймать преступника не удавалось 12 часов подряд. Изначально он замаскировал свою машину под полицейскую и сам переоделся в правоохранителя. Он расстреливал людей на улице, поджигал дома и автомобили. В Канаде это нападение назвали самым кровавым за последние несколько десятков лет. Нападавшего все же задержали. Им оказался дантист и владелец местной стоматологической клиники.





"Исчезновение" Ким Чен Ына

Здоровье Ким Чен Ына оказалось в опасности, сообщили журналисты CNN. Из собственных источников им удалось узнать, что северно-корейскому лидеру сделали операцию, но из-за переутомления, ожирения и курения его состояние ухудшилось. Чтобы узнать это журналистам пришлось обратиться к своим источникам в американской разведке. Ведь в самой Северной Корее данные о состоянии своего лидера обычно тщательно скрывают. Однако его "исчезновение" не осталось незамеченным. Ким Чен Ына не было на празднике в честь рождения его деда - Ким Ир Сена, которого считают основателем КНДР. Ына в последний раз видели на публике еще десять дней тому. По информации южно-корейского издания NK, диктатор перенес кардиологическую операцию и сейчас восстанавливается на собственной вилле.





Испания на замке

Испания закрывается для туристов до конца года. Отдохнуть на местных пляжах иностранцы смогут не ранее чем следующим летом. Об этом пишет DW со ссылкой на представителей испанского правительства. Свернуть туристический бизнес, который вносил значительную лепту в бюджет страны, пришлось из-за пандемии коронавируса. В план по восстановлению экономики в 2020-м году открытие туристического сезона для туристов с других стран не вошло. А людям, которые из-за этого остались без работы, министр труда пообещала помочь. Отметим, что в прошлом году в Испании отдохнули около 84 миллионов иностранцев, которые оставили здесь десятки миллиардов евро.





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