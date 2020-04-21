Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 21 апреля

Сегодня часть Украины окажется под куполом циклона: на востоке и севере ожидается дождь. Согласно прогнозу гидрометцентра, столбики термометров покажут, в среднем, +9…+12 градусов. Впрочем, в некоторых регионах будет куда теплее (смотри иллюстрацию).

Так, до +17-ти тепла сегодня прогнозируют в Ужгороде. Тем временем во Львове, Луцке, Одессе, Николаеве, Херсоне, Симферополе, Харькове и других городах столбики термометров покажут от +11-ти до +13-ти градусов. Чуть прохладнее - до 12-ти тепла - будет в Донецке, Луганске, Сумах, Полтаве, Кропивницком, Житомире, Ровно, Тернополе, Черновцах и Ивано-Франковске. В Киеве сегодня +9…+11, как и в Чернигове, Черкассах, Виннице и Хмельницком.

С каждым днем будет становиться все теплее. Уже в субботу в столице будет до +18-ти, однако в выходные всю Украину накроют дожди.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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