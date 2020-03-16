Самая жаркая пятилетка в истории и на 259% больше метана в атмосфере: ученые рассказали о губительной ситуации на Земле

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Эксперты Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми за всю историю наблюдений. Как сообщает портал ScienceAlert, согласно последним данным, отныне средняя температура воздуха на нашей планете на 1,1°С превышает доиндустриальные показатели.
Так, согласно многовековым наблюдениям, в минувшем году на Земле было на 1,1 градуса теплее, чем в 1850-1900 годах, когда промышленность еще не была так развита. В 2019 году “жарче” всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России: показатели выше обычных на 2 градуса тепла. Глобальное потепление, по словам метеорологов, привело к смертельным пожарам в Австралии.
Кроме того, всему виной увеличение концентрации углекислого газа, а также метана и закиси азота в атмосфере. Сто лет назад эти показатели были меньше на 147%, 259% та 124% соответственно.
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