Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.03.2020

BTC/USD

5003.23

ETH/USD

113.58

LTC/USD

32.82

НБУ 16.03.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Самая жаркая пятилетка в истории и на 259% больше метана в атмосфере: ученые рассказали о губительной ситуации на Земле
НОВОСТИ Все новости

Самая жаркая пятилетка в истории и на 259% больше метана в атмосфере: ученые рассказали о губительной ситуации на Земле

Во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России

сегодня, 15:10
Автор:

• Елена Волкова

Самая жаркая пятилетка в истории и на 259% больше метана в атмосфере: ученые рассказали о губительной ситуации на Земле

Эксперты Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми за всю историю наблюдений. Как сообщает портал ScienceAlert, согласно последним данным, отныне средняя температура воздуха на нашей планете на 1,1°С превышает доиндустриальные показатели.
Так, согласно многовековым наблюдениям, в минувшем году на Земле было на 1,1 градуса теплее, чем в 1850-1900 годах, когда промышленность еще не была так развита. В 2019 году “жарче” всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России: показатели выше обычных на 2 градуса тепла. Глобальное потепление, по словам метеорологов, привело к смертельным пожарам в Австралии.
Кроме того, всему виной увеличение концентрации углекислого газа, а также метана и закиси азота в атмосфере. Сто лет назад эти показатели были меньше на  147%, 259% та 124% соответственно.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украину пришла аномальная весна: снова ожидаем зиму и резкий скачок в лето.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...