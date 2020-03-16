Самая жаркая пятилетка в истории и на 259% больше метана в атмосфере: ученые рассказали о губительной ситуации на Земле

Эксперты Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми за всю историю наблюдений. Как сообщает портал ScienceAlert, согласно последним данным, отныне средняя температура воздуха на нашей планете на 1,1°С превышает доиндустриальные показатели.

Так, согласно многовековым наблюдениям, в минувшем году на Земле было на 1,1 градуса теплее, чем в 1850-1900 годах, когда промышленность еще не была так развита. В 2019 году “жарче” всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России: показатели выше обычных на 2 градуса тепла. Глобальное потепление, по словам метеорологов, привело к смертельным пожарам в Австралии.

Кроме того, всему виной увеличение концентрации углекислого газа, а также метана и закиси азота в атмосфере. Сто лет назад эти показатели были меньше на 147%, 259% та 124% соответственно.

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